(Nicht nur) Malis Filmwelt trauert: Souleymane Cissé nimmt Abschied

Mali trauert um einen seiner größten Künstler: Souleymane Cissé, der Filmemacher, der die Flagge seines Landes auf der internationalen Bühne hochgehalten hat, ist am 19. Januar 2025 im Alter von 84 Jahren verstorben. Sein Tod hinterlässt eine immense Lücke in der Welt des Kinos und in den Herzen all jener, die sein Engagement und sein Talent bewundert haben.

Geboren 1940 in Bamako, war Souleymane Cissé ein Pionier des afrikanischen Kinos. Seine Liebe zur Filmemacherei führte ihn zur Ausbildung in die Sowjetunion, bevor er nach Mali zurückkehrte, um mit seiner Kamera die Realität seines Volkes zu erzählen. Sein Ziel war es, dass afrikanische Geschichten von Afrikanern erzählt werden – mit ihrem eigenen Blick und ihrer eigenen Wahrheit.

Schon in seinen ersten Filmen setzte er sich mit Tabus und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft auseinander. Sein Film Den Muso (Das junge Mädchen), der 1975 veröffentlicht wurde, thematisierte das Schicksal von jungen Müttern. 1978 folgte Baara, ein Film über die Arbeiterklasse, der beim FESPACO-Festival mit dem Étalon d’or de Yennenga ausgezeichnet wurde – der höchsten Ehrung des afrikanischen Kinos. 1982 erhielt er denselben Preis für Finyè.

Sein Meisterwerk Yeelen (Das Licht), das 1987 veröffentlicht wurde, machte das malische Kino weltweit bekannt. Der von den Traditionen der Bambara inspirierte Film gewann den Preis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes – eine Premiere für einen Regisseur aus Schwarzafrika.

Trotz dieser Anerkennung blieb er ein bescheidener, engagierter Mann, der seinen Wurzeln treu blieb. Er gründete die Union der Kreativen und Unternehmer des Kinos und audiovisuellen Sektors Westafrikas, um junge afrikanische Talente zu fördern.

Späte Anerkennung

Im Jahr 2023 erhielt er endlich die verdiente Ehrung in Cannes, als ihm die Carrosse d’Or verliehen wurde – eine Auszeichnung für außergewöhnliche Filmkarrieren. Ein Jahr später wurde dieser symbolträchtige Preis aus seinem Haus in Bamako gestohlen. Ein schmerzhaftes Ereignis, das ihn tief erschütterte. Doch dank der Mobilisierung der Behörden konnte die Trophäe wiedergefunden und ihm zurückgegeben werden.

Ein letztes verpasstes Treffen mit dem FESPACO

Um seine beeindruckende Karriere zu würdigen, wurde er zum Präsidenten der Jury für den Spielfilmwettbewerb des FESPACO 2025 ernannt. Er hätte bei diesem großen Fest des afrikanischen Kinos an vorderster Front stehen sollen – jenem Festival, das ihn selbst mehrfach ausgezeichnet hatte. Noch am Mittwochmorgen sprach er bei einer Pressekonferenz in Bamako über seine Freude und Dankbarkeit für diese Ehre. Wenige Stunden später erschütterte die Nachricht von seinem Tod die Welt.

Mali verliert einen großen Mann, doch sein Werk bleibt bestehen. Er hat der Welt gezeigt, dass afrikanisches Kino kraftvoll, tiefgründig und universell sein kann. Souleymane Cissé ist nicht mehr – doch seine Filme werden immer für ihn sprechen.