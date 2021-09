Niger: Junge Menschen durch vernünftige landwirtschaftliche Investitionen des Staates an ihr Land gebunden

Hachimou Abou Moussa, 34, lebt in Soura Sarkin Galma, einer Stadt in der Region Maradi im Süden des Niger. Das Land in der Sahelzone wird regelmäßig von Dürren geplagt, die durch den Klimawandel noch verschärft werden. Allein in den Regionen Tahoua, Zinder und Maradi lebt fast die Hälfte der nigrischen Bevölkerung, d. h. etwa 8,9 Millionen der 25,1 Millionen Einwohner des Landes (UNFPA 2021), von denen die meisten auf dem Land leben.

„Vorher war die Situation sehr schwierig, es gab nur sehr wenige Möglichkeiten. Um ehrlich zu sein, haben wir alle daran gedacht, in die Stadt zu gehen“, sagt er. Aber in den letzten Jahren hat Hachimou, wie die meisten Einwohner, aufgehört, daran zu denken, das Dorf zu verlassen, weil sich die Wirtschaftstätigkeit entwickelt und die Lebensbedingungen deutlich verbessert haben. Mit Unterstützung der Afrikanischen Entwicklungsbank hat die Regierung von Niger Projekte zur Mobilisierung von Grund- und Oberflächenwasser durchgeführt, die die landwirtschaftliche Produktion und Produktivität verbessert und die Ernährungssicherheit nachhaltig erhöht haben.

Von 2012 bis 2019 hat die Regierung ein kalifornisches Netzwerk-Bewässerungssystem entwickelt, das mit dem Bau von Infrastrukturen zur Wassermobilisierung für die Produktion verbunden ist. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Wasserkraftwerke hat Niger 47 Wehre, 74 Dorfbrunnen und 11 Minidämme gebaut, mit denen 18.000 Hektar Anbaufläche bewässert wurden. Darüber hinaus wurden in der Region 273 Kilometer Feldwege gebaut. Die Erzeuger wurden in landwirtschaftlichen Techniken geschult, die an die rustikalen klimatischen Bedingungen der Region angepasst sind, darunter die Halbmond- und Zai-Technik, die eine bessere Wasserrückhaltung ermöglichen. Saatgut, Säcke mit Kleie, Weizen und anderen Getreidesorten sowie chemische Düngemittel wurden zu moderaten Preisen an die Erzeuger verkauft. Dank der neuen Anbautechniken konnte die Getreide- und Gemüseproduktion bei den Begünstigten um 94 % bzw. 123 % gesteigert werden.

Hachimou Abou Moussa hat auf seinem Land zwei Bohrlöcher und einen Brunnen für den Gemüseanbau erhalten. Außerdem verfügt er über drei Motorpumpen und 100 Meter kalifornische Netze, mit denen er seine Pflanzen das ganze Jahr über bewässern kann. „Seit 2015 haben meine drei Kinder, meine Frau und ich von all dieser Unterstützung profitiert. Was uns außerdem am meisten freut, ist der Bau von Gleisen, die uns mit der asphaltierten Straße verbinden, was den Transport der Gärtnereiprodukte zum Markt erleichtert. Herzlichen Dank!“

Der junge Mann baut auch Nutzpflanzen an, insbesondere Moringa und Erdnüsse, und konnte so die Ernährungssicherheit seiner Familie verbessern und sein Einkommen um 450.000 CFA-Francs (etwa 680 Euro) erhöhen.

Die nachhaltige Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion und Produktivität durch die Mobilisierung von Grund- und Oberflächenwasser hat die Lebensbedingungen von 218.000 Menschen in Soura Sarkin Galma verbessert. Sie hat die Menschen in ihrem Land verankert, indem sie die Widerstandsfähigkeit vor allem junger Menschen gestärkt und die Landflucht beendet hat, die fast alle von ihnen im Sinn hatten.

Diese Art von Projekten ist eine von vielen Erfolgsgeschichten, die den Teilnehmern des nächsten Africa Resilience Forum, das vom 28. bis 30. September stattfindet, per Videokonferenz vorgestellt werden. Diese von der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe konzipierte Vorzeigeveranstaltung wird Entscheidungsträger und wichtige Akteure zusammenbringen, um Initiativen zum Staatsaufbau in den fragilsten Kontexten des Kontinents zu beschleunigen. (APO/AfDB).