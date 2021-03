Niger: Präsident Mahamadou Issoufou Preisträger des Ibrahim-Preises 2020 für herausragende Führungsqualitäten in Afrika

Der Ibrahim-Preis 2020 für herausragende Führungsqualitäten in Afrika wurde an den Präsidenten von Niger, Mahamadou Issoufou, verliehen. Die Mo Ibrahim Foundation gab die Auszeichnung nach einer Sitzung ihres unabhängigen Preiskomitees bekannt.

Präsident Issoufou hat zwei fünfjährige Amtszeiten, von 2011 bis 2020, hinter sich. Er ist der sechste Empfänger des Ibrahim-Preises, der herausragende afrikanische Führungspersönlichkeiten anerkennt und ehrt. Mit dem Ibrahim-Preis sollen herausragende Führungspersönlichkeiten geehrt werden, die während ihrer Amtszeit ihre Länder entwickelt und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Wohle aller ihrer Mitbürger gestärkt haben.

In seiner Begründung unterstreicht das Preiskomitee die außergewöhnliche Führungsstärke von Präsident Issoufou an der Spitze eines der ärmsten Länder der Welt, das mit einer Reihe von scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen konfrontiert ist. Während seiner gesamten Amtszeit hat er das Wirtschaftswachstum zum Wohle seiner Mitbürger gefestigt, ein unerschütterliches Engagement für die regionale Stabilität gezeigt und unermüdlich die Achtung der verfassungsmäßigen und demokratischen Ordnung verteidigt.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung sagte Präsident Festus Mogae, Vorsitzender des Preiskomitees und ehemaliger Präsident von Botswana:“ Angesichts schwerster politischer und wirtschaftlicher Probleme, darunter gewalttätiger Extremismus und zunehmende Wüstenbildung, hat Präsident Issoufou sein Volk auf den Weg des Fortschritts geführt. Heute ist die Zahl der Nigerier, die unterhalb der Armutsgrenze leben, auf 40 Prozent gesunken, vor zehn Jahren waren es noch 48 Prozent. Natürlich bleiben die Herausforderungen beträchtlich, aber Präsident Issoufou hat seine Zusagen gegenüber den Menschen in Niger eingehalten und ihnen den Weg in eine bessere Zukunft eröffnet. Nach sorgfältiger Abwägung hielt das Komitee Präsident Issoufou für den würdigen Empfänger des Ibrahim-Preises 2020.“

Mahamadou Issoufou wurde 2011 zum ersten Mal demokratisch zum Präsidenten gewählt, nach vielen Jahren der Militärherrschaft in Niger. Er wurde 2016 für eine zweite Amtszeit gewählt und scheidet am Ende seiner Amtszeit im April 2021 aus, unter voller Einhaltung der verfassungsmäßigen Regeln.

Die Daten aus dem Ibrahim Index of African Governance (IIAG) heben die Leistungen von Präsident Issoufou hervor. Während seiner zehnjährigen Amtszeit als Präsident hat Niger in vielen Bereichen Fortschritte gemacht, unter anderem in jeder der vier Dimensionen der menschlichen Entwicklung – Gesundheit, Bildung, sozialer Schutz und Umwelt. Niger gehört zu den zehn afrikanischen Ländern, die im letzten Jahrzehnt die größten Fortschritte bei der Verbesserung der sozioökonomischen Chancen von Frauen gemacht haben.

Mo Ibrahim, Präsident der Mo Ibrahim Foundation, erklärte dazu: „Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl des Preiskomitees. Präsident Issoufou ist eine herausragende Führungspersönlichkeit, die sich unermüdlich für sein Volk, sein Land und seine Region eingesetzt und enorme Herausforderungen mit Mut und Entschlossenheit bewältigt hat. Ich bin stolz darauf, dass Präsident Issoufou als Beispiel für exzellente Führung anerkannt wird, und ich hoffe, dass sein Weg viele Generationen afrikanischer Führungskräfte inspirieren wird“.

Präsident Mahamadou Issoufou reiht sich in die Reihe der Ibrahim-Preisträger ein, zu denen auch Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf von Liberia (2017), Präsident Hifikepunye Pohamba von Namibia (2014), Präsident Pedro Pires von Cabo Verde (2011), Präsident Festus Mogae von Botswana (2008) und Präsident Joaquim Chissano von Mosambik (2007) gehören. Präsident Nelson Mandela wurde im Jahr 2007 zum ersten Ehrenpreisträger ernannt.

Der Ibrahim-Preis ist eine Auszeichnung, die mit 5 Millionen US-Dollar über zehn Jahre dotiert ist. Sie ermöglicht es dem afrikanischen Kontinent, weiterhin von der Erfahrung und Weisheit seiner herausragenden Führungspersönlichkeiten zu profitieren, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, nach dem Ende ihrer nationalen Amtszeit weiterhin im Rahmen von Bürgerschaftsaktionen auf dem Kontinent tätig zu sein. (Mo Ibrahim Foundation, Foto: Official White House Photo by Amanda Lucidon)