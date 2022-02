Nord-Zentral-Nigeria: Friedensabkommen über Wasser und andere Ressourcen

In dem Bestreben, die jahrzehntelange Gewalt zwischen den Gemeinschaften um Wasser und Land in Nord-Zentral-Nigeria zu beenden, haben am 22. Februar mehr als 20 Clans aus der Agatu-Gemeinschaft ein Friedensabkommen über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen unterzeichnet, das auch die Freizügigkeit in dem Gebiet und die sichere Rückkehr Tausender Vertriebener vorsieht. Das vom Zentrum für humanitären Dialog (HD) vermittelte Friedensabkommen über die natürlichen Ressourcen in der Agatu Local Government Area ist Teil eines umfassenden Konfliktlösungsprozesses, den das HD 2017 im Bundesstaat Benue eingeleitet hat. An diesem Prozess sind 10 wichtige ethnische Gruppen beteiligt, um den Dialog und die friedliche Koexistenz zwischen Bauern, Hirten und Gemeinschaften mit unterschiedlichen Ansichten und Positionen zu fördern.

„Die Agatu sind eine erstaunliche Gemeinschaft“, sagte Ahmed Yassin, der leitende HD-Moderator. „Von unserer anfänglichen Konfliktbeurteilung an und während des gesamten Mediationsprozesses haben sie meinem Team überdeutlich gezeigt, dass sie sich für den Prozess und das große Ziel – den Frieden – einsetzen.“

Ziel ist es, das Agatu-Pilotprojekt – das erste Abkommen von HD in Nigeria über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen – in benachbarten Gebieten und Bundesstaaten zu wiederholen.

Das Friedensabkommen – das die Notwendigkeit anerkennt, Frauen, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen in den Prozess einzubeziehen – folgt auf eine Erklärung der 22 Clans vom November 2021, in der sie sich zum Dialogprozess von HD, zur sofortigen Einstellung der Angriffe und zur Einsetzung eines Ausschusses zur Überwachung der Umsetzung verpflichteten.

„Heute ist der glücklichste Tag in meinem Leben“, sagte Godwin Ngbede Onah, Oberhaupt des Ada Agatu-Clans, bei der Unterzeichnungszeremonie. „Diese Krise begann in den 1970er Jahren, als ich noch jung war. Heute bin ich der Häuptling und freue mich, dass zu meiner Zeit der Frieden zurückkehrt“.

„HD hat sich einiger Konflikte angenommen, die sich für andere Friedensstifter als unnachgiebig und unlösbar erwiesen haben. Wir freuen uns über den Erfolg, den wir allmählich sehen“, sagte Professor Magdalene Dura im Namen von Dr. Samuel Loraer Ortom, dem Gouverneur des Bundesstaates Benue. „Wenn wir heute unterschreiben, lassen wir die in den letzten 50 Jahren angesammelten Bedenken und Klagen hinter uns und machen weiter, um mehr für den Frieden zu tun.“

Seit den frühen 1970er Jahren ist das Gebiet von Gewalt über natürliche Ressourcen betroffen, insbesondere über den Besitz, den Zugang und die Verwaltung von Wasserquellen, Ackerland und Fischteichen. Die Auseinandersetzungen haben zu Hunderten von Toten, Tausenden von Vertriebenen, weit verbreiteter Kriminalität und der Unterbrechung von Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsprogrammen geführt.

„Wir sind den 22 Agatu-Clans sehr dankbar für ihr Engagement in einem Dialogprozess, der es uns ermöglicht, eine friedliche Lösung für einen langen, schädlichen Konflikt zu finden“, sagte Babatunde Afolabi, HD-Regionaldirektor für das anglophone und lusophone Afrika.

„Wir sind optimistisch, dass dieser Erfolg andere Gemeinschaften ermutigen wird, ihre Streitigkeiten über Ressourcen zu lösen und eine friedliche Zukunft anzustreben.

Die Vermittlungs- und Friedensarbeit von HD in verschiedenen Gebieten Nigerias – der größten Volkswirtschaft und dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas – umfasst drei wichtige Vereinbarungen zwischen Gemeinden in den Jahren 2015 und 2016 sowie ein wegweisendes Friedensabkommen über soziale Medien, das im Juli 2021 von den ethnischen Gruppen der Bache, Fulani und Irigwe in der Bassa Local Government Area im Bundesstaat Plateau unterzeichnet wurde.

Mit mehr als 50 Projekten und 300 Mitarbeitern in Afrika, dem Nahen Osten, Eurasien, Asien und Lateinamerika ist HD die führende internationale Organisation für private Diplomatie, die sich für die Verhütung und Beilegung bewaffneter Konflikte durch Dialog und Mediation einsetzt. (HD)