„Omar m’a tuer“: Antrag des Marokkaners Omar Raddad erneut abgelehnt!

Omar Raddad wird die Wiederaufnahme seines Verfahrens nicht mehr erleben. Dies ist zweifellos das unglückliche Ende einer der längsten französischen Justizserien. Der Antrag des marokkanischen Gärtners auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, abgelehnt. Sein Verfahren wird daher nicht wieder aufgenommen.

Omar Raddad ist ein marokkanischer Gärtner, der 1991 fälschlicherweise für den Mord an Ghislaine Marchal, bei der er arbeitete, verurteilt wurde. Er hatte vor allem „den Fehler, Nordafrikaner zu sein“, erklärte damals sein Anwalt Jacques Vergès, der nachwies, dass der Fall schlampig bearbeitet worden war. Der marokkanische Gärtner wurde hauptsächlich aufgrund der blutigen, grammatikalisch falschen Inschrift „Omar m’a tuer“ angeklagt, die auf eine Tür im Haus des Opfers geschrieben worden war. Der Anwalt hat sogar ein Buch darüber geschrieben.

Im Jahr 2011 drehte Roschdy Zem einen Film mit dem Titel „Omar m’a tuer“, in dem er den Fall in groben Zügen schildert. Vor allem zeigt der Film mit dieser Chronik eines berechtigten Zweifels die Ungereimtheiten der damals von der französischen Justiz durchgeführten Ermittlungen auf Belastungsbasis.

Zwei DNA-Spuren am Tatort, aber nicht die von Omar Raddad

Nun hoffte Omar Raddad, dass die Justiz den Fall auf der Grundlage von DNA-Spuren, die in der Nähe des Opfers gefunden wurden, wieder aufnehmen könnte. Dies war der Sinn seines kürzlich eingereichten Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Verteidigung hoffte, dass ein Labor bestimmt werden könnte, das mit diesen Spuren arbeitet. Seit 2001 wurde nämlich nachgewiesen, dass zwei DNA-Stränge mit dem Blut von Ghislaine Marchal vermischt waren und dass keiner davon mit dem von Omar Raddad übereinstimmte. Dennoch wurde er vom Schwurgericht in Nizza auf der Grundlage dieser Eintragung verurteilt.

Ein erster Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens aus dem Jahr 2001 wurde von der französischen Justiz bereits abgelehnt. Da die DNA-Suchtechnologie seitdem jedoch große Fortschritte gemacht hat, schien die Möglichkeit, in der Datei Informationen über die Personen zu entdecken, denen die beiden Spuren, die in der Nähe der Leiche des Opfers gefunden wurden, gehörten, für eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu sprechen.

Omar Raddad unschuldig, aber … Die Ermittlungskammer des Revisionsgerichts entschied anders, denn, wie das Revisionsgericht in einer Pressemitteilung erklärt, „die Entscheidung der Ermittlungskommission betrifft nicht die Schuld oder Unschuld der verurteilten Person: sie beschränkt sich darauf, festzustellen, ob die neuen Elemente es dem Revisions- und Wiedererwägungsgericht ermöglichen können, sein Amt zu erfüllen“, und der Antrag wurde abgelehnt.

Mehr als 30 Jahre nach den Ereignissen wird man also nie erfahren können, wer am Tatort der reichen Witwe war und wer dem Gärtner die Schuld in die Schuhe geschoben hat.