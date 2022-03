In dieser Woche geht es u.a. um die besorgniserregenden Trends bei der Nahrungsmittelknappheit und die humanitäre Hilfe in Zeiten größter Not. Hinzu kommen Dürren in Somalia, Überschwemmungen in Kenia, „Licht aus“ für das nigerianische Stromnetz und COVID-19-Beschränkungen für Südafrika.

Lesen Sie HIER den umfangreichen ONE-Report.