Oppositioneller Menschenrechtsanwalt Thulani Maseko in Eswatini erschossen

Der Regierungskritiker und renommierte Menschenrechtsanwalt Thulani Maseko ist in Eswatini (Ex-Swasiland) im südlichen Afrika getötet worden. Ihm sei gestern in seinem Haus in Bhunya, knapp 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Mbabane, ins Herz geschossen worden, teilte die Oppositionspartei Demokratische Volksbewegung (Pudemo) gestern mit, berichten diverse Medien, darunter der ORF.

König drohte mit „gewaltsamer“ Vergeltung

Die Tat sei wenige Stunden nach Drohungen von König Mswati III. gegen prodemokratische Aktivistinnen und Aktivisten begangen worden.

