ORF berichtet über Missbrauch in SOS-Kinderdörfern in Afrika und Asien

In 20 Ländern in Afrika und Asien sollen in Einrichtungen von SOS-Kinderdorf betreute Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch geworden sein, berichtet heute der ORF. SOS-Kinderdorf Österreich machte die Kinderschutzverletzungen heute publik und zeigte sich tief betroffen.

Eine unabhängige Kommission unter der Leitung von Waltraud Klasnic soll die Vorwürfe aufarbeiten. Außerdem soll es zu Misswirtschaft gekommen und Gelder veruntreut worden sein. SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Elisabeth Hauser berichtete von „schwerem Fehlverhalten von Mitarbeitern“.

