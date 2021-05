Ostafrika / Horn von Afrika: Mindestens 300.000 Migranten von der Covid-19-Pandemie betroffen

Mindestens 300.000 Migranten im Osten und am Horn von Afrika sind im Jahr 2020 von der Covid-19-Pandemie betroffen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Der IOM-Bericht über Migrationstrends und Bevölkerungsbewegungen in der Region hebt die schrecklichen Folgen der Pandemie für Migranten hervor, darunter Binnenvertriebene, Flüchtlinge, Asylbewerber, unbegleitete Minderjährige und zurückkehrende oder gestrandete Migranten.

Weitreichende Schließungen der Luft-, Land- und Seegrenzen und andere Bewegungseinschränkungen, die zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Coronavirus verhängt wurden, hatten schwerwiegende Auswirkungen auf mehr als 300.000 Menschen. Menschen, die stark auf informelle Beschäftigung und die Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, angewiesen sind, um zu arbeiten und zu überleben.

„Um voranzukommen, müssen wir echte Alternativen zur irregulären Migration fördern und die nachhaltige Wiedereingliederung von zurückkehrenden Migranten unterstützen“, sagte Mohammed Abdiker, Regionaldirektor des IOM-Regionalbüros für den Osten und das Horn von Afrika. „Ohne dies werden die Bemühungen der Mitgliedsstaaten, die Migration zu kontrollieren, weiterhin unterminiert, und die Migranten werden weiterhin leiden“, fügte er hinzu.

Covid-19 hat zu einem Rückgang der Migration vom Horn von Afrika in die Golfstaaten um mehr als 70% geführt

Der Bericht stellt fest, dass Tausende von Migranten, meist Äthiopier, in Dschibuti, Somalia und Jemen gestrandet und nicht in der Lage sind, ihre Reise über Jemen nach Saudi-Arabien fortzusetzen. Sie bestätigt einen Rückgang der Migration aus den Regionen des Ostens und des Horns von Afrika in die Golfländer um fast drei Viertel im Jahr 2020.

„Die Zahl der Übergänge in den Jemen vom Horn von Afrika ist im Vergleich zu 2019 um 73 % gesunken, von 138.000 auf rund 37.000“, so die IOM. Darüber hinaus haben die extrem schwierigen Bedingungen, mit denen die Migranten konfrontiert sind und die durch die Pandemie noch verschärft wurden, zur spontanen Rückkehr einer großen Anzahl von Menschen aus dem Jemen nach Dschibuti und Somalia geführt.

Die IOM schätzt, dass noch mindestens 32.000 Migranten im Jemen gestrandet sind.

Gleichzeitig ist die Migration noch riskanter geworden, da Schmuggler versuchen, die mit dem Covid-19 zusammenhängenden Bewegungseinschränkungen zu umgehen, um ihre Profite auf dem Rücken der Migranten zu maximieren.

Nach den neuen Erkenntnissen könnten unvorhersehbare und anhaltende Bewegungseinschränkungen mehr Migranten auf immer riskantere irreguläre Migrationsrouten und Schmuggelrouten drängen.

Wirtschaftliche Triebkräfte der Migration durch die Pandemie verschärft

Darüber hinaus haben Hunderttausende weiterer Menschen im Osten und am Horn von Afrika keinen Zugang zu Nahrung, Wasser, Sicherheit und medizinischer Versorgung.

Im Großen und Ganzen kommt der IOM-Bericht zu dem Schluss, dass die Ursachen für die Migration im Osten und am Horn von Afrika – nämlich Armut, Konflikte und Umwelteinflüsse – zwar fortbestehen, die wirtschaftlichen Faktoren jedoch durch die Pandemie noch verschärft wurden.

In der Region gibt es nach wie vor viele Zusammenhänge von „langwierigen Vertreibungen, Wirtschaftskrisen, Konflikten und klimatischen Schocks“, darunter der schlimmste Heuschreckenausbruch seit Jahrzehnten und eine neue Krise in der Region Tigray in Äthiopien.

„Zusammen mit den Auswirkungen von Covid-19 haben diese Faktoren dazu beigetragen, dass die Zahl der Binnenvertriebenen im Osten und am Horn von Afrika gestiegen ist und im Dezember 2020 bei 6,5 Millionen lag, gegenüber 6,3 Millionen im Jahr 2019“, so die IOM. (UNO)