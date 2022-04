Ostafrikanische Gemeinschaft fügt Kiswahili und Französisch als Amtssprachen hinzu

Der sektorielle Rat der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) für Bildung, Wissenschaft und Technologie, Kultur und Sport (SCESTCS) hat einen Fahrplan für die Einführung von Kiswahili und Französisch als Amtssprachen der Community verabschiedet.

In einer am Dienstag von der EAC-Zentrale in Arusha/Tansania, veröffentlichten Erklärung heißt es, dass SCESTCS den Fahrplan auf seiner 17. Sitzung am Dienstag in Daressalam, der Wirtschaftsmetropole Tansanias, verabschiedet hat.

Die Annahme des Fahrplans für die Verwendung von Kisuaheli und Französisch als Amtssprachen der Gemeinschaft ist Teil der Umsetzung der Direktive des 21. Gipfeltreffens der Staatschefs der EAC, auf dem Kisuaheli und Französisch als Amtssprachen der EAC angenommen wurden, heißt es in der Pressemitteilung.

Derzeit verwendet die EAC Englisch als Amtssprache.

Der SCESTCS bat das EAC-Sekretariat, diese Fahrpläne rasch umzusetzen und den Aufbau von Kapazitäten und andere notwendige Anforderungen in Angriff zu nehmen, um die Verwendung dieser Sprachen in den offiziellen Aktivitäten der Regionalgemeinschaft zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Mitgliedstaaten der EAC sind Burundi, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda und die Demokratische Republik Kongo. (Quelle: xinhua)