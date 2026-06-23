Ouagadougou äußert gegenüber Brüssel sein „Ekelgefühl“ nach Verabschiedung einer Resolution des Europäischen Parlaments zu Burkina Faso

Der Botschafter der Europäischen Union (EU) in Burkina Faso, Philippe Bronchain, wurde am Montag, den 22. Juni, vom burkinischen Außenminister Jean-Marie Traoré Karamoko einbestellt. Anlass war die kürzlich vom Europäischen Parlament verabschiedete Resolution, die von einem französischen Europaabgeordneten eingebracht wurde und die „Einschränkung des zivilgesellschaftlichen Raums und der Grundfreiheiten“ im Land anprangert, berichtet RFI.

Zwischen Brüssel und Ouagadougou knistert es diplomatisch. Am Montag, dem 22. Juni, wurde der EU-Botschafter in Burkina Faso vom Außenminister Jean-Marie Traoré Karamoko kurzfristig einbestellt. Hintergrund ist die Verabschiedung einer Resolution des Europäischen Parlaments, in der die „Unterdrückung des zivilgesellschaftlichen Raums und der Grundfreiheiten“ in Burkina Faso kritisiert wird.

Der von dem französischen Europaabgeordneten Christophe Gomart eingebrachte Text ist zwar rechtlich nicht bindend, stellt jedoch einen wichtigen Schritt der EU dar. Die europäischen Parlamentarier sehen darin ein Zeichen für das, was sie als „dramatisches Scheitern der Militärjunta seit dem Staatsstreich von 2022“ in Burkina Faso bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitslage des Landes.

Diese Resolution löste umgehend scharfe Kritik der burkinischen Regierung aus, die ihren Unmut durch den Außenminister deutlich machte.

„Ekel“

„Wir haben den Botschafter der Europäischen Union einbestellt, um ihm unsere Missbilligung, unsere Enttäuschung und vor allem den Ekel mitzuteilen, den diese Resolution bei uns ausgelöst hat. Umso mehr, als die Argumente, die den Abgeordneten vorgetragen wurden, auf völlig falschen Informationen beruhen“, erklärte Jean-Marie Traoré Karamoko.

Der Leiter der EU-Delegation reagierte auf die Vorwürfe äußerst zurückhaltend. „Ich habe den Außenminister im Zusammenhang mit der vom Europäischen Parlament verabschiedeten Resolution getroffen. Selbstverständlich habe ich alle seine Ausführungen zur Kenntnis genommen und werde sie an die zuständigen Stellen in Brüssel weiterleiten“, erklärte Botschafter Philippe Bronchain.

Er wird somit die verärgerte Botschaft Ouagadougous an die europäischen Institutionen übermitteln.

Bereits im März hatte das Europäische Parlament eine weitere Resolution verabschiedet, in der die Freilassung des ehemaligen nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum gefordert wurde.