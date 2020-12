Panafrikanische Freihandelszone African Continental Free Trade Area (AfCFTA) startet offiziell am 1. Januar 2021

Die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AFCFTA) wird offiziell am 1. Januar eingeführt. Dies wurde am vergangenen Samstag während des virtuellen 13. außerordentlichen Gipfels der Afrikanischen Union (AU) gebilligt und bestätigt. Der Start war ursprünglich für Juli 2020 geplant, musste aber aufgrund der Covid-19-Situation verschoben werden.

„Bis August waren 42 der 55 afrikanischen Staaten ganz oder teilweise im Lockdown. Dem mussten wir Rechnung tragen. Es war nicht möglich, unter diesen Umständen voranzukommen“, sagte Südafrikas Wamkele Mene, Erster Sekretär der AFCFTA, am 11. November in einer Videokonferenz an der University of the Witwatersrand in Johannesburg.

Allerdings müssen die Mitgliedsländer immer noch über Zölle und die Ursprungsregeln verhandeln, ein umfassendes Dossier. Verhandlungsgrundlage ist die Abschaffung von 90% der Zölle über einen Zeitraum von 5 bis 15 Jahren und eine 50%ige Integrationsrate für die Ursprungsregel.

Es sei daran erinnert, dass die FTAA darauf abzielt, einen afrikanischen Markt mit 1,27 Milliarden Verbrauchern und einem kumulierten BIP von etwa 2,3 bis 3,4 Billionen Dollar zu schaffen. Das Projekt wurde vor 57 Jahren ins Leben gerufen.

