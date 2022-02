Partech Africa Report 2021 über die VC-Investments in afrikanische Tech-Start-ups

Im Jahr 2021 wuchs die Technologiebranche in Afrika weiterhin schneller als in jeder anderen Region, mit einer doppelt so hohen Aktivität als im Vorjahr und einem mehr als dreimal so hohen Investitionsvolumen.

681 Finanzierungsrunden brachten insgesamt 5,2 Mrd. USD ein.

Wenn wir die Fremdkapitalfinanzierungen mit einbeziehen, sind es sogar insgesamt 6 Mrd. USD in 724 Runden.

Nachdem die Investitionen im Jahr 2020 zurückgegangen waren, ist ein Wachstum von 3,6 % im Jahr 2021 ein erstaunlicher Erfolg.

Nigeria stürmt voran und hat 1,8 Milliarden Dollar geraised

Fintech war der stärkste Sektor für Investitionen mit 62 %

Heute veröffentlicht Partech Africa seinen Jahresbericht über VC-Investments in afrikanische Start-ups. Im Jahr 2021, inmitten des globalen VC-Wachstums, wuchs Afrika weiterhin schneller als jede andere Region mit einer doppelt so hohen Anzahl an Finanzierungsrunden und einem mehr als dreifachen Investitionsvolumen von 5,2 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Jahr des historischen Wachstums

681 Finanzierungsrunden brachten insgesamt 5,2 Mrd. USD ein – Fremdkapital inklusive sind es insgesamt 6 Mrd. USD in 724 Finanzierungsrunden. Dieser neue Rekord ist sinnbildlich für das äußerst aktive Ökosystem, in dem an jedem Wochentag rund drei Deals abgeschlossen wurden.

Die Zahl der Deals hat sich fast verdoppelt und ist im Vergleich zu 2020 um 92 % gestiegen. Diese Wachstumsrate macht die afrikanische Technologiebranche zu einem der am schnellsten wachsenden Ökosysteme der Welt. Im Jahr 2021 hat diese Entwicklung wesentlich an Fahrt aufgenommen und das Wachstum der letzten sechs Jahre mit einer CAGR von 45 % weit übertroffen.

Megadeals bringen das Funding-Niveau in Rekordhöhen

2021 gab es für zwölf Unternehmen insgesamt 14 Megadeals (über 100 Mio. USD, reine Equity-Deals). 48 % der gesamten Equity-Finanzierung sind auf diese Deals zurückzuführen, d. h. 2,47 Mrd. USD. Vor 2021 waren in der gesamten Geschichte des afrikanischen Funding-Ökosystems nur acht Megadeals verzeichnet worden. In 2021 wurden Finanzierungsrunden von mehr als 100 Mio. USD zur Normalität, in einem einzigen Jahr wurden fast doppelt so viele Megadeals verzeichnet wie in der gesamten Geschichte des Ökosystems.

Die Höhe der Finanzierungsrunden steigt

Die durchschnittliche Höhe der Finanzierungsrunden ist in allen Stages gestiegen und hat nach dem Abwärtstrend im Jahr 2020 wieder stark zugenommen. Während die Rundengrößen bei Seed und Series A/B stark zunahmen, verzeichneten Growth-Deals mit +426 % im Jahresvergleich ein außergewöhnliches Wachstum der durchschnittlichen Rundengröße, was auf den Anstieg der Megadeals im Growth-Bereich zurückzuführen ist.

Entsprechend stieg die durchschnittliche Größe der Finanzierungsrunden in allen Stages wieder über das Niveau vor der Pandemie, wobei in allen afrikanischen VC-Marktsegmenten eine starke Erholung und ein anhaltendes Wachstum zu verzeichnen waren.

Der Aufstieg einer neuen Assetklasse: Fremdkapitalfinanzierung

37 afrikanische Tech-Start-ups haben in 43 Debt-Finanzierungsrunden insgesamt 767 Mio. USD geraised. Einhergehend mit dem Wachstum der Start-ups und der damit verbundenen höheren Planungssicherheit, wird die Fremdkapitalfinanzierung zu einem nützlichen Instrument, das zur Beschleunigung des Wachstums beiträgt und gleichzeitig die Dilution durch Equity-Runden begrenzt. 2021 wurden dementsprechend echte Trends gesetzt: Strategische Fremdkapitalgeber starteten mit speziell für Fremdkapitalfinanzierungen vorgesehene Fonds für Schwellenländer, insbesondere mit Fokus auf Afrika. Fast die Hälfte des gesamten Fremdkapitals (345 Mio. USD) wurde von nigerianischen Start-ups geraised, was einem Anteil von 45 % an der gesamten Fremdkapitalaufnahme entspricht.

Die wichtigsten Fakten:

Breakdown nach Ländern: Nigeria ist der unangefochtene Spitzenreiter im afrikanischen VC-Ökosystem und liegt sowohl beim Finanzierungsvolumen als auch bei der Anzahl der Equity-Runden voran. Während Nigeria mit 1,8 Mrd. USD, also 34 % aller afrikanischen Equity-Finanzierungen, in einer eigenen Liga spielt, haben Start-ups in Ägypten, Südafrika und Kenia ebenfalls jeweils mehr als eine halbe Milliarde Wagniskapital geraised . Der Senegal vervollständigt die Top 5 – das frankophone Afrika wächst mit einem Anstieg des Investitionsvolumens von 695 % gegenüber dem Vorjahr 2,6-mal schneller als der Rest des Kontinents.

Breakdown nach Sektoren: Aufgrund der Megadeals entfielen auf Fintech zwar nur 32 % der Deals, aber eine große Mehrheit (63 %) des finanzierten Kapitals. Die Digitalisierung grundlegender Wirtschaftssektoren (Handel, Bildung, Energie, Gesundheit, Logistik) führte dazu, dass jeder dieser Sektoren die 200-Millionen-Dollar-Grenze erreichte.

Breakdown nach Geschlecht der Gründer: Von Frauen gegründete Start-ups schlossen 20 % aller Finanzierungsrunden im Jahr 2021 ab – ein Anstieg um 7 Prozentpunkte gegenüber 13% im Jahr 2020. Besagte Unternehmen sammelten 843 Mio. USD ein, was 16 % der gesamten Equity-Fundings und einem Anstieg um 2 Prozentpunkte gegenüber 14 % im Jahr 2020 entspricht.

Breakdown nach Investoren: Afrikas Tech-Ökosystem zog 2021 mit 891 aktiven Investoren gegenüber dem Vorjahr doppelt so viele Investoren an (+101 %). Diese engagierten sich stärker auf dem Markt: 268 Investoren waren an zwei oder mehr Transaktionen beteiligt (+144 % gegenüber dem Vorjahr) und 65 an fünf oder mehr (+195 % gegenüber dem Vorjahr).

Eine stabile Methodik

Der sechste Jahresbericht von Partech Africa über afrikanische Tech-Start-ups basiert auf der gleichen Methodik wie in den Vorjahren: Der Report umfasst Equity-Deals in den Bereichen Technologie und Digitalisierung sowie Funding-Runden von mehr als 200.000 USD.

Lesen Sie den ganzen Report auf der Partech Website.

