Pastor aus Sambia tot, nachdem er sich lebendig begraben ließ

Ein Pastor namens James Sakala aus Sambia wurde von seinen Gemeindemitgliedern lebendig begraben, da er ihnen versprochen hatte, dass er wie Jesus Christus in drei Tagen wieder auferstehen würde.

Der Pastor, Eigentümer der Sakala Zion Kirche in Sambia und Vorsteher einer großen Gemeinde, beteuerte, er habe übernatürliche Kräfte, die ihn drei Tage lang am Leben erhalten würden.

Überzeugt von seinem Mut, gruben die Gemeindemitglieder ein Grab und begruben ihn.

Nach drei Tagen öffneten die Gemeindemitglieder sein Grab wieder und fanden ihn tot vor. Der Pastor war trocken wie altes Zuckerrohr, hieß es.

„Man kann den Berg nicht von oben besteigen. Das ist es, was mit dem meisten Denken in Afrika falsch läuft. Es heißt, dass Jesus gestorben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Hier ist ein Mann, der LEBENDIG ist und nach 3 Tagen wieder LEBENDIG auferstehen will. Wenn Sie etwas kopieren wollen, machen Sie es richtig. Stirb zuerst und stehe dann wieder auf. Solange Afrika seine religiöse Augenklappe nicht abschüttelt, wird die wirtschaftliche Entwicklung NIE Realität werden“, schreibt ein Leser in seinem Kommentar. (Quelle: cameroononline)