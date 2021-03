Power of the Streets: Neue Podcast-Serie – Junge Aktivist*innen aus Afrika im Kampf für Gendergerechtigkeit und gegen Gewalt

Am 1. März 2021 feierte die neue Podcast-Serie Power of the Streets ihre Premiere. Sie stellt junge afrikanische Aktivist*innen vor, die gegen genderspezifische Gewalt und Diskriminierung kämpfen und den Wandel auf dem ganzen Kontinent mitprägen, so Human Rights Watch heute. Der Podcast Power of the Streets stellt Feminist*innen und Queer-Aktivist*innen vor, die Bewegungen für Gerechtigkeit in Afrika aufbauen.

In der ersten Staffel mit acht Episoden wird Power of the Streets einige der Menschen vorstellen, die die #MeToo-Bewegung in Nigeria, Gambia, Burundi, Südafrika, Malawi, Äthiopien, Tansania und Uganda anführen. Sie sprechen über ihren persönlichen Weg im Aktivismus und über die Initiativen, die sie zur Unterstützung von Opfern ergreifen.

„Wir sind inspiriert von der mutigen und zukunftsorientierten jungen Menschenrechtsbewegung auf dem Kontinent“, sagt Mausi Segun, Afrika-Direktorin bei Human Rights Watch. „Die Geschichten und Perspektiven der Menschen in dieser Serie zeigen uns, wie junge Menschen ihre Innovation und Energie einsetzen können, um unterdrückerische Institutionen herauszufordern.“

Der englischsprachige Podcast Power of the Streets wird moderiert von Audrey Kawire Wabwire, Afrika-Medienmanagerin bei Human Rights Watch. Sie lebt in Nairobi und ist begeistert von den Möglichkeiten, die afrikanische Podcasts für verschiedene Stimmen eröffnen.

Hier ist eine Übersicht über ersten Episoden:

Episode 1: Power of the Lens, verfügbar ab 1. März – Nigeria

Kiki Mordi ist eine preisgekrönte feministische Filmemacherin. Sie produzierte einen Dokumentarfilm darüber, wie Studenten an westafrikanischen Universitäten dazu gezwungen werden, Sex gegen gute Noten zu tauschen. Als Teil eines feministischen Kollektivs spricht sich Mordi gegen die Gewalt aus, der Frauen und queere Menschen ausgesetzt sind.

Episode 2: Offline and Online, verfügbar ab 8. März – Malawi

Lusungu Kalanga ist Podcasterin und setzt sich für die Rechte von Frauen und Kindern in Malawi ein. Nachdem sie die Entwicklung von Teenagerschwangerschaften in ihrem Land beobachtet hatte, rief sie das Mentorenprogramm Growing Ambitions ins Leben, das Mädchen eine Plattform bietet, um über Feminismus zu diskutieren.

