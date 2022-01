Präsident der AU-Kommission: „Afrika braucht eine Gesundheitsrevolution“

„Die Covid-19-Pandemie hat neben ihren katastrophalen gesundheitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen vor allem die strukturellen Schwächen unserer Gesundheitssysteme in Afrika ans Licht gebracht“, sagte der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, während einer zweitägigen regulären Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertreter (CRP) der AU.

Mahamat forderte die Gesandten der afrikanischen Länder auf, Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitssysteme in Betracht zu ziehen.

Die Aufmerksamkeit, die Sie den Modalitäten für den Betrieb des CDC Afrika, den Partnerschaften bei der Herstellung von Impfstoffen und dem quantitativen Aspekt der Ratifizierungsurkunden für die Einrichtung der Afrikanischen Arzneimittelbehörde widmen werden, wird es sicherlich erleichtern, einen Bruch mit dem derzeit vorherrschenden Muster einzuleiten und Afrika in einen erneuerten Ansatz für Gesundheitsfragen einzugliedern“, sagte er.

Auf dem Treffen des PRC, das die Gesandten der afrikanischen Länder virtuell zusammenbringt, werden die Entwürfe der Tagesordnung und der Beschlüsse der 40. ordentlichen Sitzung des Exekutivrats und der Tagesordnung der 35. ordentlichen Sitzung der AU-Versammlung erörtert, die am 2. und 3. bzw. am 5. und 6. Februar in Addis Abeba stattfinden werden. (Quelle: republicoftogo.com)