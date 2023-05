Präsident Ramaphosa: Südafrika bleibt im russisch-ukrainischen Konflikt „blockfrei“

Cyril Ramaphosa erklärte, dass Südafrika sich keinem Zwang beugen werde, um seine außenpolitische Position zu ändern. In seinem wöchentlichen Newsletter erklärte er, dass „mit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts ein außerordentlicher Druck auf sein Land ausgeübt wurde, seine Position als blockfreies Land aufzugeben und in dem, was eigentlich ein Wettstreit zwischen Russland und dem Westen ist, Partei zu ergreifen“, berichtet die Agentur Anadolu.

Ramaphosa sagte, dass auch andere Länder auf dem afrikanischen Kontinent unter ähnlichem Druck gestanden hätten.

Die Kommentare des südafrikanischen Präsidenten folgten auf Behauptungen des US-Botschafters in Südafrika, Reuben Brigety, der letzte Woche vor Journalisten sagte, Washington sei davon überzeugt, dass Südafrika Waffen an die russische Armee geliefert habe, obwohl das Land behauptet, neutral zu sein.

Brigety behauptete, dass ein russischer Frachter, die Lady R, der zwischen dem 6. und 8. Dezember 2022 am Marinestützpunkt Simon’s Town in der Nähe von Kapstadt angelegt hatte, auf seinem Weg zurück nach Russland Waffen und Munition an Bord geladen hatte.

Ramaphosa erklärte, da es keine konkreten Beweise für diese Anschuldigungen gebe, leite die Regierung eine unabhängige Untersuchung unter der Leitung eines pensionierten Richters ein, um die Fakten zu ermitteln.

Der südafrikanische Präsident erklärte, die Ansicht seines Landes zum aktuellen Konflikt sei, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten müsse, um dringend ein Einstellen der Feindseligkeiten zu erreichen und weitere Verluste an Menschenleben und die Vertreibung von Zivilisten in der Ukraine zu verhindern. „Sie muss einen bedeutenden Dialog in Richtung eines dauerhaften Friedens unterstützen, der die Sicherheit und Stabilität aller Nationen gewährleistet“, schrieb der Staatschef.

Ramaphosa erklärte außerdem, dass der russisch-ukrainische Konflikt und die ihm zugrunde liegenden Spannungen nicht mit militärischen Mitteln gelöst werden, sondern politisch gelöst werden müssen.

„Südafrika ist der Ansicht, dass dieser Konflikt durch Dialog gelöst werden muss“, sagte er und fügte hinzu, dass Südafrika sowohl mit Worten als auch mit Taten entschlossen sei, seine Position bezüglich einer friedlichen Lösung des Konflikts aufrechtzuerhalten.

„Geleitet von den Lehren unserer Geschichte werden wir uns weiterhin gegen Aufrufe, von wo auch immer sie kommen, wehren, unsere unabhängige und bündnisfreie Außenpolitik aufzugeben“, fügte er hinzu.