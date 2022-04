Praktikum in Afrika: als Landwirt:in nach Uganda – bewerben Sie sich!

International Young Farmers‘ Exchange Program – IYFEP: Seit 2019 führt die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes e.V. (DBV) im Rahmen der Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ ein vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördertes Praktikantenprogramm mit Uganda durch. Das Programm richtet sich an junge Menschen aus dem Agrar- bzw. Gartenbaubereich und ist als Austausch konzipiert. Sowohl aus Uganda als auch aus Deutschland bekommen jeweils 15 Teilnehmende die Möglichkeit eines dreimonatigen Praktikums auf einem Gastbetrieb im Partnerland.

Persönliche Voraussetzungen

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Landwirtschaft/Gartenbau/Weinbau oder bereits mind. 4 Semester Studium im Agrarbereich und 3 Monate praktische Erfahrungen

Alter: 20 – 35 Jahre

Gefestigte Englischkenntnisse (min. B2)

Kommunikationsfreude und kulturelle Offenheit gegenüber der ugandischen Kultur und Lebensweise

Abenteuergeist, Lernbereitschaft und Neugierde

Flexibilität bezüglich des fachlichen Einsatzgebietes

Deutsche Staatsbürgerschaft oder abgeschlossene bzw. aktuelle Ausbildung an einer deutschen Bildungseinrichtung (Sprachniveau Deutsch: min. B2)

Programminformationen

Praktikumsbeginn: Es gibt jährlich zwei Ausreisetermine: April (bis Juni) und August (bis Oktober). Bewerbungsfrist: 31. Januar für Aprilausreise und 31. Mai für Augustausreise – also da geht noch was!

Das Programm umfasst die Betreuung der Bewerber:innen, ein Einführungsseminar vor Abreise, ein Zwischenseminar in Uganda sowie ein Abschlussseminar zurück in Deutschland. In den Programmgebühren enthalten sind die Flugkosten (Hin- und Rückflug) sowie eine Auslandskranken- und Unfallversicherung. Alle Teilnehmenden erhalten während des Praktikums freie Unterkunft und Verpflegung auf dem Gastbetrieb sowie ein Taschengeld von 150€ im Monat.

Programmgebühr: einmalig 995,00 €

Bewerbung und Kontakt

Für weitere Informationen und zum Erhalt der Bewerbungsunterlagen wende dich bitte an Johannes Leberer: 030-31904 312, j.leberer@bauernverband.net.

Weitere Infos auch HIER. (Dt. Bauernverband, Text und Foto)