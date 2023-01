Preis für Naturschützer:innen in Afrika: Bewerbungen für die Tusk Conservation Awards können jetzt eingereicht werden

Die Preisrichter sind auf der Suche nach engagierten Personen, die in jeder Phase ihrer Karriere an der Spitze des Naturschutzes in Afrika stehen. Wenn Sie jemanden kennen, der dafür infrage kommt, bitte weiterleiten!

Mit den Tusk (www.Tusk.org) Conservation Awards, die in Partnerschaft mit NinetyOne und unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Wales verliehen werden, werden jedes Jahr führende afrikanische Naturschützer und Wildtierschützer und ihre bedeutenden Auswirkungen vor Ort geehrt.

In den letzten zehn Jahren wurden mit den Tusk Conservation Awards die Leistungen großartiger Menschen gefeiert, deren Einsatz für den Schutz des einzigartigen Naturerbes Afrikas sonst unbemerkt geblieben wäre.

Die Tusk Conservation Awards 2022 zeichneten fünf herausragende Naturschützer aus Mosambik, Kenia, Tansania, Sambia und Uganda aus. Bisher wurden auf diese Weise 55 Naturschützer aus 18 afrikanischen Ländern ausgezeichnet.

Die Preise werden zu einem für den Naturschutz kritischen Zeitpunkt verliehen. Neben den großen Weltgipfeln zur Biodiversität und den zahlreichen Regierungsdebatten, die die Zukunft der afrikanischen Tierwelt in den Vordergrund rücken, glauben wir, dass wir den Ökosystemen helfen können, den Auswirkungen des Klimawandels zu widerstehen und sich effektiver von ihnen zu erholen, wenn wir den Menschen und Organisationen vor Ort die angemessenen Ressourcen, die sie benötigen, und die Anerkennung, die sie verdienen, zur Verfügung stellen.

Der Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen ist ab sofort unter https://bit.ly/3kErTkg geöffnet. Unsere Richter suchen engagierte Menschen, die in jeder Phase ihrer Karriere eine Vorreiterrolle im Bereich des Naturschutzes einnehmen. Die Auswirkungen ihrer Bemühungen müssen nachweisbar sein und ihre Arbeit muss auf dem gesamten Kontinent replizierbar sein.

Die ehemaligen Gewinner der Tusk Conservation Awards leiten einige der größten Naturschutzgebiete Afrikas und treiben mit ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft für die Natur den gesamten Sektor voran. Über die Finalisten und Preisträger wird weltweit in den Medien berichtet, wodurch ihr Profil sichtbar wird und gleichzeitig die Wirkung ihrer innovativen Arbeit maximiert wird.

Die Tusk Conservation Awards umfassen die folgenden Kategorien:

Der von NinetyOne gesponserte Prince William Award for Conservation in Africa wird das Lebenswerk krönen und außergewöhnliche Hingabe und Beiträge zum Naturschutz in Afrika würdigen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Ian Craig und Achilles Byaruhanga.

Der Tusk Award für Naturschutz in Afrika, gesponsert von Land Rover Defender, wird an einen Kandidaten verliehen, der als herausragender Umweltschützer anerkannt ist, als Anerkennung für seinen außergewöhnlichen Beitrag zum Naturschutz und seinen nachgewiesenen entscheidenden Erfolg in seinem Tätigkeitsbereich.

Der Tusk Wildlife Ranger Award, gesponsert von der Nick Maughan Foundation (NMF), wird die Hingabe und das Engagement einer Person auszeichnen, die täglich im Feld arbeitet, um die afrikanische Tierwelt zu schützen. (APO)