Putsch in Burkina Faso: „Die Variante Assimi Goïta breitet sich gefährlich aus!“

Was schreiben die burkinischen Medien zu den Vorfällen in ihrem Land? Wir haben einen Artikel des Magazins WakatSera aus Ouagadougou übersetzt, das titelt: „Die Variante Assimi Goïta breitet sich gefährlich aus!“, in Anspielung auf Malis Militärmachthaber.

Es war also ein Staatsstreich! Als am frühen Morgen dieses Sonntags die Bevölkerung von Ouagadougou, Ouahigouya und Kaya von heftigen Schüssen aus mehreren Militärlagern geweckt wurde, waren die „Dschihadophoben“, die sich an die gleichzeitigen Angriffe auf die französische Botschaft und den Generalstab der Streitkräfte Burkinas am 2. März 2018 erinnerten, davon überzeugt, dass die „Verrückten Gottes“ noch immer am Werk waren. Die Naivsten unter ihnen aßen bis zu diesem Montag das warme Gericht der Meuterei, das mit der dazugehörigen Soße klassischer Forderungen serviert wurde. Die Eingeweihten und anderen scharfsinnigen Beobachter des Militärs dachten jedoch sofort an einen Staatsstreich. So fängt es immer an, um den Fisch im Wasser zu ertränken. Entweder ist es das aufgeheizte Volk, das von Übergriffen, schlechter Regierungsführung, Schikanen und Unterdrückung entnervt ist, das das Militär „zwingt“, das sozio-politische Spiel zu schlichten, oder es sind die ständigen Streitereien zwischen Politikern, die den Bürgern das Leben schwer machen, die die Männer in Khaki aus den Kasernen treiben.

Oder es sind all diese Zutaten, die zu Putschen führen, zu denen, wie in Burkina Faso, die Unfähigkeit der Regierenden hinzukommt, Sicherheit und Ruhe für die Bevölkerung zu gewährleisten, indem sie bewaffnete Angriffe wirksam bekämpfen und unter anderem den Verteidigungs- und Sicherheitskräften (FDS) angemessene Kampfausrüstung und würdigere Bedingungen bieten.

Zu diesem bereits explosiven Cocktail gesellt sich der Ansteckungseffekt, der direkt vom Nachbarn ausgehen kann. Im Fall von Burkina Faso handelt es sich um Mali.

Während in Kamerun der 33. Afrika-Cup der Nationen stattfindet, wird in einem anderen Teil des Kontinents der Westafrika-Cup der Staatsstreiche ausgetragen. Nach einem teuflischen Dribbling, das die malische Verteidigung und ihren Libero, den verstorbenen Ibrahim Boubacar Keita, aus dem Konzept brachte, spielte Oberst Assimi Goïta einen kurzen Pass auf Oberst Mamady Doumbouya, der, nachdem er Alpha Condé, dem historischen Metronom der Opposition, der zum Topstürmer der guineischen Präsidentschaft wurde, den Kopf verdreht hatte, den Ball in die Mitte des Tores spielte, eine lange Flanke zu Oberst Paul Henri Sandaogo Damiba schlug, der mit einem unaufhaltsamen Kopfball den burkinischen Torwart Roch Marc Christian Kaboré an den Pranger stellte, der nie wusste, wie er die richtigen Männer auswählen sollte, um seine Abwehr zu bilden.

So kommt es, dass die Mannschaft der Obersten, die von den Ausfällen des ewigen Schiedsrichters namens Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) profitiert, der immer zu spät pfeift, die Folgen verwaltet und die Ursachen der Fehler ignoriert, weiterhin Tore schießt, die von einem vielfältigen Publikum aus Völkern, die von ihren Führern tief enttäuscht sind, bejubelt werden.

„Die ECOWAS, die mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, hat den Tisch schließlich zerbrochen und schreckt diese militärischen Führer nicht mehr ab“, so ein Internetnutzer, der zweifellos das Misstrauen karikieren wollte, diese Kluft, die sich zwischen den Völkern der subregionalen Organisation immer weiter vertieft. Dabei hatte die ECOWAS mit ihren unbestreitbaren Errungenschaften auf der Ebene der Annäherung der verschiedenen Länder, im Bereich des Handels und durch die Visumsfreiheitdie Herzen ihrer Bevölkerung erobert und sogar Neider bei anderen Institutionen dieser Art auf dem Kontinent auf den Plan gerufen. Leider funktioniert sie mit variabler Geometrie und wird angesichts der Unterdrückung der Völker durch ihre Führer und der undemokratischen dritten Amtszeiten völlig blind, atonisch und sprachlos, um gegen die Machtübernahme mit Waffengewalt schwere Geschütze aufzufahren.

In jedem Fall werden die ECOWAS und die internationale Gemeinschaft trotz des Rücktritts von Roch Marc Christian Kaboré bald Salven von gezielten oder kollektiven Sanktionen verhängen. Wenn diese Maßnahmen die Putschisten in Burkina Faso dazu bringen, die Verpflichtungen einzuhalten, die sie eingegangen sind und die von der Bevölkerung, die sie unterstützt, beklatscht wurden, wäre dies ein Schritt nach vorne, der den bedeutenden demokratischen Rückschritt abmildern könnte, den Burkina Faso gerade erlebt hat.

Aktuell werden wir nicht aufhören, das Eindringen des Militärs in die politische Bühne, wo es sich schamlos einnistet, trotz aller Versprechen, die es gemacht hat, aufs Schärfste zu verurteilen.

Frage: Wer soll nun, da sie die Front verlassen haben, die Terroristen und Banditen bekämpfen, die Burkina Faso und seine Nachbarn tagtäglich in Trauer versetzen? Und wie soll die Zukunft der G5-Sahel-Staaten aussehen, in denen drei der fünf Länder, nämlich Mali, Tschad und jetzt Burkina Faso, von einer Militärjunta regiert werden?

Der Zyklus der Staatsstreiche muss schnell beendet werden, ebenso wie die dritten Amtszeiten, die den Ländern, in denen sie stattfinden, fast nie Glück bringen.