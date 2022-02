Putschversuch in Guinea-Bissau gescheitert: „Viele Tote, aber mir geht es gut“ (Präsident Embaló)

Der versuchte Militärputsch gegen den Präsidenten von Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, am 1. Februar 2022 in Bissau hat mehrere Todesopfer gefordert und ist gescheitert, wie ein Reporter von Ivoirebusiness erfuhr. Embaló sagte Jeune Afrique gegen 19 Uhr Ortszeit: „Mir geht es gut, die Situation wurde unter Kontrolle gebracht“. Der Staatschef von Guinea-Bissau versicherte, dass er sich im Präsidentenpalast befinde. Er erklärte, dass die heftigen Schüsse fünf Stunden lang gedauert hätten, und dass es „viele Tote“ gegeben habe.

In einem Video von einer Pressekonferenz, das am Dienstagabend auf einem angeblichen Facebook-Account der Präsidentschaft gepostet wurde, erklärte Präsident Umaro Sissoco Embaló, dass der Putschversuch viele Opfer gefordert habe, ohne jedoch eine genaue Zahl zu nennen.

Er fügte hinzu, dass einige der Urheber des Anschlags festgenommen worden seien.

Der Präsident postete auf seinem persönlichen Facebook-Account ein Foto von sich, auf dem er neben einem Mann in Militärklamotten sitzt, und schrieb dazu: „In Guinea-Bissau ist wieder Ruhe eingekehrt“.

Die Lage in Bissau blieb am Dienstagabend, dem 1. Februar, unübersichtlich, als am frühen Nachmittag im Bereich des Regierungspalastes Schüsse fielen. Präsident Umaro Sissoco Embaló, sein Premierminister Nuno Gomes Nabiam und einige Minister hatten sich dort zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung eingefunden. Das Gebäude war von schwer bewaffneten Männern umringt. (Quelle : Ivoirebusiness mit Jeune Afrique und BBC)