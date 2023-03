Rangliste der 20 einflussreichsten afrikanischen Länder der Welt

Die britische Firma Brand Finance veranstaltete am 2. März 2023 ihr jährliches Treffen „Global Soft Power“, bei dem sie ihre Rangliste 2023 der „einflussreichsten Nationen der Welt“ veröffentlichte. Wie in den vorangegangenen Rankings ist Afrika nicht unter den Top 30 vertreten, und die Mehrheit der Länder des Kontinents hat an Einfluss verloren, schreibt die Agenceecofin.com.

Laut der Studie haben sie bei allen acht Säulen der Soft Power verloren: Wirtschaft und Handel, Regierungsführung, internationale Beziehungen, Kultur und Traditionen, Medien und Kommunikation, Bildung und Wissenschaft, Bevölkerung und Werte sowie nachhaltige Zukunft.

Im Gegensatz zu Südafrika, Ägypten und Marokko, die die afrikanische Rangliste anführen, haben andere Länder wie Botswana, Sudan, die Seychellen, die Demokratische Republik Kongo und Senegal Fortschritte gemacht.

Hier ist die Rangliste der 20 einflussreichsten afrikanischen Länder (in Klammern die Plätze auf der weltweiten Liste):