Rangliste der Pressefreiheit 2023: Wie schaut’s in Afrika aus?

Wie jedes Jahr zum Tag der Pressefreiheit (3. Mai) hat die Organisation Reporter ohne Grenzen wieder eine Rangliste von 180 Ländern veröffentlicht. Dabei geht es um die Situation für Medien, Journalistinnen und Journalisten in den Staaten und Territorien.https://www.africa-live.de/rangliste-der-pr…ts-in-afrika-aus/

Weltweit an der Spitze steht Norwegen, Deutschland liegt auf dem 21. Platz, Nordkorea auf dem letzten. In Afrika führt Namibia (Platz 22, somit gleich hinter Deutschland!), Schlusslicht ist Eritrea (Platz 174). So sieht es im Einzelnen in den afrikanischen Ländern aus:

Rang Land

22 Namibia

25 Südafrika

33 Cabo Verde

34 Seychellen

46 Gambia

54 Côte d’Ivoire

58 Burkina Faso

61 Niger

62 Ghana

63 Mauritius

65 Botswana

66 Liberia

67 Lesotho

70 Togo

74 Sierra Leone

75 Komoren

78 Guinea-Bissau

81 Republik Kongo

82 Malawi

85 Guinea

86 Mauretanien

87 Sambia

94 Gabun

98 Zentralafrikanische Republik

101 Madagaskar

102 Mosambik

104 Senegal

109 Tschad

111 Eswatini

112 Benin

113 Mali

114 Burundi

116 Kenia

118 Südsudan

120 Äquatorialguinea

121 Tunesien

123 Nigeria

124 Demokratische Republik Kongo

125 Angola

126 Simbabwe

130 Äthiopien

131 Ruanda

136 Algerien

138 Kamerun

141 Somalia

143 Tansania

144 Marokko / Westsahara

148 Sudan

149 Libyen

162 Dschibuti

166 Ägypten

174 Eritrea

(Quelle: Reporter ohne Grenzen, Symbolbild: Cytonn Photography auf Unsplash)