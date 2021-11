Richtet Algerien Raketen auf Marokko?

Das marokkanische Onlinemagazin bladi.net berichtet: „Die Krise zwischen Algerien und Marokko hat sich nach dem Tod von drei algerischen Lastwagenfahrern in der Sahara verschärft. Algerien beschuldigt Marokko, für den Tod seiner Staatsangehörigen verantwortlich zu sein, und droht mit Vergeltungsmaßnahmen. Marokko hat seinerseits keine offiziellen Angaben zu diesem Thema gemacht, wäre aber ebenfalls bereit, auf einen möglichen algerischen Angriff zu reagieren.

Es heißt, dass Algerien seine Aggressionsdrohung gegen Marokko wahr macht. Aus Fotos, die in einigen algerischen Medien auf Grundlage einer Meldung der spanischen Zeitung La Razon veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die algerischen Behörden Raketen in der Nähe der Grenze installiert haben, um Marokko anzugreifen. Eine Information, die jedoch nicht offiziell bestätigt wurde.

Marokko weist die unbegründeten Anschuldigungen Algeriens und die These zurück, dass die drei algerischen Lastwagenfahrer von den königlichen Streitkräften getötet wurden. Für das Königreich ist Algerien nur auf der Suche nach einem Vorwand, um in den Krieg zu ziehen. „Algerien sucht nach einem Alibi, auch wenn es eine Fake News ist, um die Region in Brand zu setzen.

Die Drohung Algeriens folgt auf die jüngste UN-Resolution zur Westsahara, in der eine Verhandlungslösung für den Konflikt gefordert wird, wie sie von Marokko vorgeschlagen wurde, und nicht, wie von Algerien und der Polisario gewünscht, ein Referendum über die Selbstbestimmung. Auch die Entscheidung Algeriens, die durch Marokko verlaufende Gaspipeline Maghreb-Europa (GME) nicht zu verlängern, um Druck auf das Königreich auszuüben, hat nicht die gewünschte Wirkung gezeigt.

Die algerische Präsidentschaft gab eine Erklärung ab, in der sie Rabat eindeutig des Todes der algerischen Lastwagenfahrer beschuldigte und Repressalien androhte. „Das algerische Regime befindet sich seit einigen Monaten in einer Eskalation, mit der es wahrscheinlich versucht, einen bewaffneten Konflikt mit Marokko zu provozieren, um von den internen Problemen abzulenken, über die seine Bürger klagen, insbesondere von der Inflation und dem Anstieg der Lebensmittelpreise“, sagte eine marokkanische Quelle und fügte hinzu, dass „Marokko nicht zulassen wird, in eine vom algerischen Regime gewünschte Konfliktspirale hineingezogen zu werden“, schreibt das Magazin und garniert das Ganze mit einem „Beweisfoto“. (Dieser Beitrag wurde aus bladi.net übersetzt und stellt keineswegs eine Stellungnahme unserer Redaktion zum Thema dar).