Russland rekrutiert Gefängnisinsassen in Zentralafrika

Russlands Bemühungen, mutmaßliche Vergewaltiger und Mörder für den Krieg zu rekrutieren, werden nun global, wie zwei Insider gegenüber The Daily Beast enthüllten. Die berüchtigte Wagner-Gruppe befreit hartgesottene Rebellen, die in der Zentralafrikanischen Republik inhaftiert sind, und setzt sie im Ausland ein, unter anderem in der ostukrainischen Donbass-Region, so zwei hochrangige Militäroffiziere aus der Zentralafrikanischen Republik.

Den Quellen in der Zentralafrikanischen Republik zufolge, wo bewaffnete Rebellen seit etwa einem Jahrzehnt große Teile des Landes kontrollieren, werden jetzt Dutzende von Männern, die wegen Verbrechen wie Vergewaltigung und Mord in Militär- und Polizeigewahrsam sitzen, für den lokalen Flügel der Wagner-Bewegung rekrutiert, zu dem Hunderte von Kämpfern gehören, die gemeinhin als „Schwarzrussen“ bezeichnet werden. Viele der Rekruten, so die Offiziere, sind Rebellen, die das Militär als Terroristen betrachtet, weil sie zur Verfolgung politischer Ziele unrechtmäßig Gewalt und Einschüchterung gegen Zivilisten und Streitkräfte anwenden.

„Seit Oktober sind sie [die Wagner-Paramilitärs] in Militär- und Polizeizellen eingedrungen und haben Rebellen freigelassen, darunter auch solche, die wegen des Angriffs auf das Dorf Bokolobo [im Süden der Zentralafrikanischen Republik] im Mai und der Vergewaltigung von Frauen und Mädchen inhaftiert waren“, so ein Offizier, der im militärischen Hauptquartier in der Zentralafrikanischen Republik, Bangui, arbeitet, gegenüber The Daily Beast. „Niemand kann sie aufhalten, weil die Regierung ihnen so viel Macht gegeben hat, so zu handeln, wie sie wollen.

Ein anderer Militäroffizier sagte gegenüber The Daily Beast, dass Rebellen, die wegen des Angriffs und der Tötung von Soldaten der ZAR während eines Angriffs auf ein Militärlager in der südöstlichen Stadt Bakouma im April festgehalten wurden, auch von russischen Söldnern befreit wurden. Der Offizier sagte, die Wagner-Paramilitärs hätten den Militärs mitgeteilt, dass die freigelassenen Rebellen für die Gruppe in Übersee arbeiten würden.

„Sie [Wagner] sagten, sie bräuchten dringend Arbeitskräfte in Mali und der Ukraine“, so der Offizier, der mit der Armee der Zentralafrikanischen Republik zusammenarbeitet, gegenüber The Daily Beast. „Ich glaube, mehr als 20 Personen, die wir [wegen sehr schwerer Verbrechen] festgehalten haben, wurden freigelassen.“

Viele der Hochrisikokriminellen in der Zentralafrikanischen Republik, insbesondere Rebellen, die beschuldigt werden, Zivilisten zu verletzen, zu vergewaltigen und zu töten, werden in Militär- und Polizeizellen festgehalten und nicht in unterbesetzten und schlecht gesicherten herkömmlichen Gefängnissen. Obwohl die Gefangenen unter der Obhut lokaler Kräfte stehen, üben Wagner-Söldner – die in der Zentralafrikanischen Republik aktiv sind, seit sich die Regierung 2017 an Russland gewandt hat, um Hilfe bei der Beschaffung von Waffen und Paramilitärs zu erhalten – weiterhin Einfluss auf die Sicherheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes aus.

Foto: taken/Pixabay.