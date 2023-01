Russland: Wie afrikanische Staatsbürger von Wagner im Gefängnis angeworben werden

In den letzten Monaten hat Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen paramilitärischen Gruppe Wagner, mehreren afrikanischen Gefangenen in Russland angeboten, im Austausch für ihre Teilnahme am Krieg in der Ukraine freigelassen zu werden und ihre Strafen aufzuheben. Seit Beginn des Konflikts wurden mindestens drei afrikanische Staatsangehörige von Wagner angeworben. Ihre Ankunft wird durch historische Partnerschaften zwischen Moskau und mehreren Ländern des Kontinents erleichtert, berichtet der französische Sender RFI.

„Wenn ihr sechs Monate lang kämpft, seid ihr frei“. Als sie im Gefängnis von Wagner angesprochen wurden, nahmen Lemekhani Nathan Nyirenda, ein 23-jähriger Sambier, und Nemes Tarimo, ein 33-jähriger Tansanier, das Angebot der paramilitärischen Gruppe an.

Sie waren in zwei getrennten Fällen wegen Drogenbesitzes verurteilt worden, als sie in Moskau studierten. Als „Sturmsoldaten“ an vorderster Front der Kämpfe mobilisiert, wurden sie zwischen September und Oktober letzten Jahres getötet.

Am 24. Januar meldete die tansanische Regierung den Tod von Nemes Tarimo, nachdem ihr die Informationen der russischen Behörden bestätigt worden waren. Der Mann war 2020 nach Moskau gezogen, wo er an der Akademie für Technologie studierte. „Nach seinem Studium in Russland kehrte er nach Tansania zurück, er wollte Abgeordneter für die Oppositionspartei werden. Aber das hat nicht funktioniert. Er kehrte nach Moskau zurück, um sich dort ein Leben aufzubauen“, sagt Pauline Bax, Leiterin des Afrika-Programms bei der International Crisis Group.

Ein Rekrut, der sich als Ivorer ausgibt

Die dauerhafte Ansiedlung junger afrikanischer Staatsangehöriger in Russland wird durch historische akademische Partnerschaften zwischen Moskau und mehreren Ländern des Kontinents, darunter Sambia und Tansania, erleichtert. Eine Tradition, die bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückreicht. „Damals kamen viele Russen, die im Bauingenieurwesen arbeiteten, um an Universitäten zu unterrichten“, erklärt Pauline Bax.

Anfang Januar wurde ein weiterer Rekrut identifiziert, der behauptete, die ivorische Staatsangehörigkeit zu besitzen. In einem Video, das über soziale Netzwerke weitergeleitet wurde, wurde der junge Mann, der neben Jewgeni Prigoschin (dem Gründer von Wagner) steht, in einem Kampfanzug gefilmt. Er spricht auf Russisch und erklärt, dass auch er im Gefängnis rekrutiert wurde.

Die Methoden sind wiederkehrend, aber kurz. Bevor sie kämpfen, „erhalten sie ein kleines Training, aber es dauert nicht lange, vielleicht ein paar Wochen oder Monate, aber nicht länger. […] Das Risiko ist enorm“, sagt die Forscherin.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast ein Jahr. Seit sechs Monaten durchkämmt die Wagner-Gruppe die Strafvollzugsanstalten in Russland, um Hunderte von in- und ausländischen Gefangenen zu rekrutieren.

Nachdem sie den Tod eines ihrer Staatsangehörigen bestätigt hatte, forderte die tansanische Außenministerin Stergomena Tax die Bürger auf, sich nicht „irgendeiner Armee oder bewaffneten Gruppe in anderen Ländern anzuschließen“.