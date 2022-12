Sammelcharter bringt 9 abgelehnte Asylbewerber:innen zurück nach Tunesien

Mit einer gestern vom Flughafen Leipzig-Halle gestarteten Sammelrückführung wurden insgesamt neun abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien gebracht. Darunter befanden sich fünf Personen aus dem Freistaat Sachsen und weitere vier Personen aus dem Bundesgebiet.

Die vom Freistaat Sachsen abgeschobenen Personen waren volljährig, davon vier männlich und eine weiblich. Die Personen lebten bis zu ihrer Abschiebung im Erzgebirgskreis, in Leipzig und in Dresden. Eine Person wurde aus einer Justizvollzugsanstalt und eine Person aus der Abschiebehafteinrichtung abgeschoben. Bei den vom Freistaat Sachsen Zurückgeführten handelt es sich in drei Fällen um verurteilte Straftäter.