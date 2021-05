Schockierende MDR-Reportage: Freizeitpark zeigt halbnackte Afrikaner als Kannibalen vor einem Kochtopf!

„Ist eine Eisenbahn für Kinder in einem Freizeitpark in Memleben rassistisch? Neben den Schienen stehen halbnackte, schwarze Menschen, die einen weißen Forscher kochen, um ihn zu verspeisen. Ein empörter Gast sagt: dieses Bild aus Zeiten des Kolonialismus sei „zutiefst beleidigend“, schreibt der MDR.

In der Tat! Schlimmer geht’s nicht! Die Kochtopf-Szene zeigt einen dunkelhäutigen Mann mit Knochen im Haar (!), Zahnlücken und riesigen, schielenden Augen. Es ist eine von mehreren Figuren der so genannten „Kongo-Bongo-Gebimmelbahn“ im Erlebnistierpark in Memleben in Sachsen-Anhalt. Was für ein Afrikabild soll Kindern da vermittelt werden???

Danke, MDR, für diesen Bericht. So etwas darf nicht hingenommen werden!