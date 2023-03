Senegal: Der erschreckende Bericht eines Migranten, ehemaliger Gefangener in Libyen

Die verschiedenen Berichte von NGOs über Libyen geben zwar einen Einblick in die unsichere Lage, die in Libyen herrscht. Wenn jedoch ein „Überlebender“ über seine Erlebnisse in einem von der Mafia gehaltenen libyschen Gefängnis berichtet, treibt es einem den Angstschweiß auf die Stirn. Und wenn der Migrant fünf Jahre nach seinem Albtraum Tränen vergießt, wenn er nur an die Schreckensmomente denkt, in denen die Kalaschnikows regierten, kann man leicht das Ausmaß des Terrors in dem Land ermessen.

Er ist von Beruf Schneider. Sein Name: Adama Seck, geboren 1992 in Dakar, Senegal. Nach dem Tod seines Vaters verließ er schon früh die Schulbank. Im Jahr 2004 beschloss er, Schneider zu werden. Nachdem er seinen Beruf erlernt hatte, wollte er das Abenteuer der illegalen Einwanderung wagen. „Ich ging 2014 nach Mali, wo ich einige Zeit blieb. Anschließend bin ich nach Benin zurückgekehrt, wo ich etwa zwei Jahre blieb. Anschließend bin ich nach Libyen gegangen, in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen“. Aber seine Zeit in Libyen kann er nicht vergessen, weil er so viele Gräueltaten gesehen und erlebt hat. Er wurde bei dem Versuch, die europäische Küste zu erreichen, gefangen genommen und wie Vieh verkauft. Afrik.com besuchte ihn in seiner Werkstatt an der Straße nach Saint-Louis im Senegal.

„Unsere Entführer verlangten zwischen 400.000 (rd. 600 Euro) und 500.000 FCFA (rd. 760 Euro) von uns“.

Adama Seck wurde von der Internationalen Organisation für Migration unterstützt, weil er sich freiwillig für die Rückkehr in seine Heimat entschieden hatte. Zuvor hat er jedoch sschreckliche Momente erlebt. „Sobald unser Auto die Schwelle des Hauses überfuhr, wurde mir klar, dass wir gerade gefangen genommen worden waren. Die ersten Subsahara-Bürger, die ich auf dem Gelände sah, waren dünn, und alle hatten ihren Oberkörper frei, weil es so heiß war. Man konnte deutlich spüren, dass sie nicht genug zu essen hatten und auf dem Gelände ein Martyrium durchlebten. Wir wurden verkauft und entführt. Unsere Entführer verlangten zwischen 400.000 und 500.000 FCFA, den Preis für unsere Freiheit“. In diesem provisorischen Gefängnis hatten die Libyer Männer, die als Deckung dienten. „Sie waren wie Gefängniswärter, die oft aus Ghana oder Kamerun stammten.

„Ich konnte den Menschenhändlern entkommen“.

„Ich war dort einige Zeit eingesperrt und hatte kein Geld, um das Lösegeld zu bezahlen, das sie von mir verlangten. Ich wollte meine Mutter nicht anrufen und sie beunruhigen, da mein Vater nicht mehr lebte. Ich blieb also dort und versuchte, Zeit zu gewinnen. Eines Tages beschlossen sie, uns an einen Ort zu verlegen, an dem die Bedingungen härter waren. Ich glaube, wir waren gerade wieder einmal verkauft worden. Ich erinnere mich gut daran, dass es ein Freitag war. Sie forderten uns auf, unsere Sachen zu packen, um diese Verlegung durchzuführen. Daraufhin ergriff ich die einzige Chance, die mir geblieben war, um meine Freiheit wiederzuerlangen. Ich wartete, bis das Fahrzeug, das uns transportierte, mitten in der Stadt an einer Bodenschwelle ankam, öffnete die Autotür und flüchtete. So gelang es mir, den Menschenhändlern zu entkommen. Adama Seck blieb dennoch in Libyen, um ein wenig zu arbeiten. Er hatte immer noch den Plan, nach Europa zu gelangen.

„Ich wollte nicht in den Senegal zurückkehren“.

„Da ich wusste, dass ich bei dem Versuch, nach Europa zu migrieren, wieder inhaftiert werden könnte, beschloss ich, auf Anraten von Mitarbeitern der Internationalen Organisation für Migration nach Senegal zurückzukehren. Ich hatte das Versprechen, dass ich nach meiner Rückkehr in den Senegal unterstützt werden würde. Ich möchte mich bei ihnen bedanken. Ich gab daraufhin den Plan auf, nach Europa zu gehen, aber ich wollte nicht in den Senegal zurückkehren. Ich ging also nach Niger, wo ich blieb, um zu arbeiten. Eines Tages rief mich meine Mutter an und bat mich, nach Hause zu kommen (er hält inne, weil er seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Er entschuldigt sich, nach kaum einer Minute fährt er fort, lächelnd, während ihm die Tränen über das Gesicht laufen. „Ich bat meine Mutter, mich noch eine Weile in Niger arbeiten zu lassen. Sie bestand darauf, dass ich zurückkehrte, und versprach mir, dass sich die Dinge bessern würden, wenn ich zurückkäme. Ich bin dann nach Senegal zurückgekehrt (er hält erneut inne, Tränen fließen. Er entschuldigt sich noch einmal)“.

„Der Libyer eröffnete das Feuer auf alle Subsahara-Afrikaner“.

„Als ich in Dakar ankam, wurde ich von einer Schneiderin eingestellt, für die ich arbeitete. Ich schaffte es, Geld zu sparen und mir eine Maschine zu kaufen. Dann beschloss ich, den Weg allein zu gehen. Ich habe mich an die IOM gewandt, die mich unterstützt hat. Sie rufen mich sogar ab und zu an, um sich nach meiner Situation zu erkundigen. Aber ich muss zugeben, dass es nicht einfach ist. Denn manchmal frage ich mich, ob ich nicht noch einmal versuchen sollte, nach Europa zurückzukehren. Aber jedes Mal finde ich den Mut, hier zu bleiben und zu versuchen, die Schwierigkeiten zu bewältigen.

Adama Seck, der verheiratet ist und eine Familie hat, kann immer noch nicht vergessen, was er in Libyen erlebt hat. „Ich erinnere mich an einen Landsmann, mit dem ich das Gefängnis in Libyen geteilt habe. Ich glaube, dass die Kerkermeister geschmolzenes Plastik auf alle Körperteile tropfen ließen. Nur um ihn zu foltern. Und das alles nur, weil er ein ziemlich rebellisches Verhalten an den Tag legte, was den Entführern nicht gefiel. Er muss an seinen Verletzungen gestorben sein.

„Ich denke nicht mehr daran, illegal einzuwandern“.

Eine weitere Geschichte, die Adama sehr beeindruckt hat. „Eines Tages kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann aus Subsahara-Afrika, der Mechaniker war, und einem Libyer. Der letztere ging wütend weg. Einige Augenblicke später kam er mit einer Kalaschnikow zurück. Nur hatte der Mann, mit dem er sich gestritten hatte, den Ort bereits geräumt. Wütend begann der Libyer, das Feuer auf alle Menschen aus Subsaha-Afrika zu eröffnen, die ihm über den Weg liefen. Er schoss auf mindestens sieben Personen, darunter zwei Kameruner, die im selben Haus wie ich wohnten. Einen von ihnen tötete er. Das Problem der Libyer ist, dass sie keinen Unterschied zwischen Schwarzafrikanern machen. Wenn sie ein Problem mit einem Afrikaner haben, gehen sie auf alle Afrikaner los“.

Adama Seck denkt immer noch daran, nach Europa zu gelangen. Aber nur, wenn es auf legalem Weg geschieht. „Ich denke nicht mehr daran, illegal zu immigrieren, und ich rate jedem davon ab. Außerdem kann man die Mühen, die man im Ausland auf sich nimmt, ohne Probleme bewältigen, wenn man zu Hause die gleichen Opfer bringt“.

(Quelle: afrik.com), Text und Foto)