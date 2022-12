Senegal: Zwei Oppositionsabgeordnete inhaftiert, weil sie ihre Kollegin von der Mehrheitspartei verprügelt hatten

Am 1. Dezember erhielt Amy Ndiaye, Abgeordnete der Präsidentenmehrheit Benno Bokk Yakaar, eine Ohrfeige von dem Abgeordneten Massata Samb, während sie im Besucherraum war, danach legte der Abgeordnete Mamadou Niang mit einem Tritt in den Bauch der Frau nach, die daraufhin mit einem Stuhl nach ihren Peinigern warf.

Die Bilder machten in den sozialen Netzwerken die Runde und führten dazu, dass der Staatsanwalt am 3. Dezember die Sicherheitskräfte anwies, die beiden Oppositionsabgeordneten festzunehmen und vor Gericht zu stellen, da es sich um eine flagrante Straftat gehandelt habe. Die beiden Abgeordneten blieben seitdem verschwunden und tauchten schließlich am Montag in der Versammlung anlässlich der politischen Grundsatzerklärung von Premierminister Amadou Bâ wieder auf.

Da die Ordnungskräfte nicht in den Plenarsaal gelangen konnten, um sie festzunehmen, führten Verhandlungen zwischen ihnen und den Abgeordneten der Opposition, die sich mit ihren beiden Kollegen solidarisierten, zu der Zusage, dass sich Samb und Niang am nächsten Tag (Dienstag) bei der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen der Polizei melden sollten.

Diese Verpflichtung wurde eingehalten, und die beiden Abgeordneten wurden nach ihrem persönlichen Gespräch mit dem Richter in Polizeigewahrsam genommen und unter Arrest gestellt wurden. Als Mitglied der Partei der Einheit und Sammlung (Pur) des religiösen Führers Moustapha Sy hatten die beiden Parlamentarier respektlose und beleidigende Äußerungen der Abgeordneten Ndiaye gegenüber ihrem religiösen Führer beklagt, um ihre Tat zu rechtfertigen.

Samb und Niang werden somit am Montag dem Richter gegenübertreten, um sich für die Taten zu verantworten. „Wir wagen zu hoffen, dass der Richter am Montag den Mut hat, die Strafverfolgung, die nicht der Legalität entspricht, einfach aufzuheben“, sagte Adama Fall, einer der Anwälte der beschuldigten Parlamentarier, am Freitag. (Quelle: info.241)