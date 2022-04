Senegalese in Italien von Polizei misshandelt – Erinnerungen an George Floyd kommen auf … (Video)

Ein Video, in dem ein senegalesischer Staatsbürger von der italienischen Polizei misshandelt wird, erschüttert derzeit den Senegal. Aufgrund des Dialekts, der in dem Video gesprochen wird, besteht kein Zweifel daran, dass es sich um einen westafrikanischen Staatsbürger handelt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Mann auf den Boden gedrückt und mehrere Minuten lang in dieser Position gehalten wird, während er von einem Beamten in Zivil gewürgt wird. Ein Ereignis, das an den Fall George Floyd erinnert, denn wie der Afroamerikaner rief auch der Senegalese seine Mutter um Hilfe und schrie, dass er sterben würde.

Was er „verbrochen“ hat? „Er verkaufte Armbänder auf der Straße“, rechtfertigte sich einer der Beamten gegenüber einem Zeugen, der ihn nach dem Grund für diese Misshandlung fragte.

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Senegalesen im Ausland verurteilte aufs Schärfste diese rassistische, unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Diese Tat ist laut der senegalesischen Diplomatie „umso schwerwiegender, als sie von Amtsträgern begangen wurde, die das Gesetz anwenden und die Sicherheit von Personen und Gütern gewährleisten sollen“, hieß es in der Erklärung weiter, und dass „die senegalesische Botschaft in Rom unverzüglich das italienische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit damit befasst hat“.

Im Senegal herrscht große Bestürzung über das, was einige als „barbarische Akte“ bezeichnen. „Es sieht aus wie ein Löwe, der seine Beute an der Kehle hält, um sie zu töten“, sagt Lehrerin Ndèye Diop Ndiaye. „Es ist eine verkehrte Welt. Diejenigen, die als die Zivilisiertesten gelten, geben sich Praktiken aus einer anderen Epoche hin. Wie können sich Polizeibeamte im Europa des 21. Jahrhunderts so verhalten? Wie Wrestler in einem Ring. Diese Bilder sind Bilder der Schande. Ich bin angewidert“. (afrik.com)