Sieben Blauhelme aus Togo bei einem Angriff in Mali getötet

UN-Generalsekretär António Guterres und der UN-Gesandte in Mali, El-Ghassim Wane, haben einen Angriff scharf verurteilt, bei dem am Mittwoch sieben togolesische Blauhelme der UN-Mission MINUSMA im Zentrum des Landes ums Leben kamen.

„Heute Morgen ist ein Logistikkonvoi der MINUSMA zwischen Douentza und Sévaré auf der Nationalstraße 16 in der Region Bandiagara auf einen improvisierten Sprengsatz gestoßen. Dabei wurden sieben Blauhelme getötet und drei weitere schwer verletzt“, teilte die Mission in einer Pressemitteilung mit.

„Der Generalsekretär verurteilt diesen abscheulichen Angriff aufs Schärfste. Wir sprechen den Familien der Opfer sowie der togoischen Regierung und dem togoischen Volk unser aufrichtiges Beileid aus. Wir wünschen allen, die verletzt wurden, eine vollständige Genesung“, sagte sein Sprecher bei einer Pressekonferenz in New York. „Der Generalsekretär ruft auch die malischen Behörden auf, keine Mühen zu scheuen, um die Urheber dieses Angriffs zu identifizieren, damit sie vor Gericht gestellt werden können“, fügte er hinzu.

Der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und Leiter der MINUSMA, El-Ghassim Wane, verurteilte „diesen feigen Angriff“ und betonte, dass er gemäß dem Völkerrecht ein Kriegsverbrechen darstelle. Er sprach der Regierung der verstorbenen Blauhelmsoldaten sowie ihren Familien und Waffenbrüdern sein tiefstes Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

„Diese Tragödie erhöht die Zahl der Angriffe auf Friedenssoldaten in Mali“, sagte Wane. Im Gedenken an die sieben Soldaten, die heute auf dem Feld der Ehre gefallen sind, erinnerte er daran, dass „die MINUSMA die Friedensoperation ist, bei der die Blauhelme den höchsten Tribut gezahlt haben, mit mehr als 200 Soldaten, die bei der Erfüllung ihrer Mission getötet wurden“.

Dutzende Angriffe auf das Personal der MINUSMA

Seit Anfang 2021 gab es Dutzende Angriffe auf MINUSMA-Personal, bei denen IEDs eingesetzt wurden, bei denen mehrere Blauhelme getötet wurden.

Der Leiter der UN-Mission sagte, dass dieser neue Angriff, wie auch die anderen davor, erneut an die dringende Notwendigkeit noch größerer Anstrengungen zur Stabilisierung des Zentrums von Mali erinnern würden.

Die MINUSMA hatte am Vortag bekannt gegeben, dass ein weiterer Blauhelmsoldat am Montag, den 6. Dezember, in Dakar, Senegal, seinen Verletzungen erlegen war.

Der ägyptische Friedenssoldat war am 22. November schwer verletzt worden, nachdem sein Fahrzeug, in dem er als Teil eines Logistikkonvois auf dem Weg von Tessalit nach Kidal unterwegs war, etwa 11 km vom Lager der MINUSMA in Tessalit entfernt auf einen IED gestoßen war. Daraufhin wurde er zusammen mit zwei weiteren Blauhelmen nach Dakar evakuiert, um dort angemessen versorgt zu werden. (PM UNO)