Simbabwe: Ex-Präsident Robert Mugabe verstorben

Der frühere Präsident Simbabwes starb am heutigen Freitag im Alter von 95 Jahren. Über dreißig Jahre führte er mit seinem autoritären Regime das Land.

Der simbabwische Präsident Emmerson Mnangagwa informierte über den Tod seines Vorgängers auf Twitter. Der 95-jährige ehemalige Staatschef war seit April in Singapur im Krankenhaus.

Robert Gabriel Mugabe wurde am 21. Februar 1924 in Kutama, 80 km nordwestlich von Harare, im damaligen Südrhodesien, einer britischen Kolonie, geboren. Als er 10 Jahre alt ist, verlässt der Vater die Familie, so dass der Junge in einer katholischen Mission seine Ausbildung fortsetzt, bevor er zum Kutama College geht, um Lehrer zu werden.

Anschließend ging er nach Fort Hare, Südafrika, um Englisch und Geschichte zu studieren. Dort trifft er mehrere Persönlichkeiten des afrikanischen Nationalismus, die einige Jahre später ihr Land führen werden, wie Julius Nyerere, der Präsident Tansanias werden wird. Anschließend unterrichtete er in Ghana, das 1957 die erste unabhängige Kolonie in Afrika wurde, und kehrte 1960 nach Südrhodesien zurück.

Marxistische Ideologie und afrikanischer Nationalismus beherrschen seine Gedanken. 1963 gründete er aus Joshua Nkomos Union der afrikanischen Völker in Simbabwe (ZAPU) seine eigene Partei, die Zimbabwe African National Union (ZANU). Diese Bewegungen tragen zur Unabhängigkeit von Rhodesien bei, um sich von der Macht der britischen Siedler weißer Minderheiten zu befreien. 1964 wurde Robert Mugabe wegen seiner kritischen Äußerungen zum Regime mit anderen Aktivisten inhaftiert.

1975 entlassen, reiste er nach Mosambik, um von dort aus einen Guerillakrieg gegen die weiße Macht zu führen. Er übernimmt die Leitung der militärischen Abteilung der ZANU. Der Bürgerkrieg dauerte von 1975 bis 1979 und forderte mindestens 30.000 Todesopfer. In London finden Verhandlungen zwischen den Guerilla-Vertretern und der von Premierminister Ian Smith angeführten weißen Macht statt. Sie enden 1979 mit dem Lancaster House Agreement. Sie führen zum Ende des Bürgerkriegs und sehen Parlamentswahlen im Jahr 1980 vor. Mugabes ZANU gewinnt sie mit klarer Mehrheit.

Am 18. April 1980 wurde Mugabe der Premierminister des neuen unabhängigen Staates unter dem Namen Simbabwe. Anschließend setzte er eine Koalitionsregierung aus ZANU und ZAPU zusammen. Weiße sind im Parlament gut vertreten: 20% der Sitze sind für sie reserviert, während sie nur 3% der Bevölkerung repräsentieren. Nach seiner Wahl unternimmt Mugabe Schritte, um den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern. Er beginnt eine „Agrarreform“ mittels Enteignungen von Land im Besitz von Weißen, was jedoch eine landwirtschaftliche Katastrophe zur Folge hat. Das enteignete Land wird den Anhängern des Regimes übergeben, die nicht über das entsprechende Wissen und die Techniken verfügen, um es zu nutzen. Folge: die Landwirtschaft, Hauptstütze der Wirtschaft, ist ruiniert, was die Bevölkerung in Elend und Hunger stürzt.

1987 fusionieren ZANU und ZAPU zu einer ZANU-PF (ZANU-Patriotic Front). Mugabe übernimmt die Kontrolle und wird im Dezember zum Präsidenten des Landes gewählt, um ein autoritäres Regime zu etablieren. Die Weißen verlieren ihre restliche Macht und beginnen, aus dem Land zu fliehen. Mugabe wird 1990 und 1996 zum Präsidenten des Landes wiedergewählt.

Doch die autoritäre Macht Mugabes wird in der ZANU-PF und in der Bevölkerung zunehmend in Frage gestellt, zumal sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Eine Oppositionspartei, die Movement for Democratic Change (MDC) unter der Führung von Morgan Tsvangirai, wurde im Jahr 2000 gegründet. Im Jahr 2002 gewann Robert Mugabe erneut die Präsidentschaftswahlen, die jedoch wegen Betrugs angefochten werden. Die internationale Gemeinschaft reagiert und verhängt Sanktionen. Das Land wird vom Commonwealth ausgeschlossen.

Im März 2008 finden neue Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Tsvangirai steht in der ersten Runde an erster Stelle, doch das Regime unterdrückt gewaltsam die Opposition. In diesem Zusammenhang beschließt Tsvangirai, den Wahlgang zu boykottieren, wodurch Mugabe wiedergewählt werden kann. Aber die Situation des Landes beruhigt sich nicht und die Wirtschaft versinkt in der Krise. Hyperinflation grassiert und es fehlt an allem, einschließlich Lebensmitteln. Banknoten im Wert von 100 Milliarden simbabwischen Dollar werden gedruckt. Die wachsende Armut steht im Gegensatz zu dem Luxus, in dem Mugabe und seine 41 Jahre jüngere Ehefrau Grace leben.

Mugabe wird durch internationalen Druck gezwungen, seine Macht zu öffnen. Tsvangirai wird im Februar 2009 Premierminister einer Regierung der nationalen Einheit. Die Spannungen innerhalb der Exekutive sind jedoch hoch. Im Jahr 2013 finden erneut Präsidentschaftswahlen statt, die von mehreren Betrügereien gekennzeichnet sind, die Tsvangirai nachdrücklich anprangert. Dennoch wird Mugabe wiedergewählt.

Mugabe klammert sich an die Macht und setzt auf Vetternwirtschaft. Sein Wunsch: seine Frau Grace soll seine Nachfolgerin werden. Als diese am 5. November 2017 öffentlich verlangt, dass Mugabe ihr die Macht überlässt, greift die Armee ein. Beide Ehepartner werden unter Hausarrest gestellt. Ein Entlassungsverfahren wird gegen Robert Mugabe eingeleitet, der am 21. November 2017 zurücktritt und das ruinierte Land verlässt.

Emmerson Mnangagwa, der 2018 zum Präsidenten des Landes gewählt wurde, hat eine enorme Aufgabe vor sich.