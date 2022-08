Kuriosum des Tages / Skandal in Kolumbien: Marokkanische Diplomaten von Escorts betäubt und beraubt

Was möglicherweise als nettes Candlelight-Dinner gedacht war, entwickelte sich für zwei marokkanische Diplomaten (zunächst war von 3 die Rede, was aber später berichtigt wurde) zu einer hochrangigen Affäre. Ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt und beraubt, müssen sich die beiden Beamten der marokkanischen Botschaft nun mit einer internen Untersuchung auseinandersetzen, berichten lokale Medien.

„Marokkanische Diplomaten in Bogotá von Escorts betäubt und beraubt“. Die Nachricht schlug am 18. August wie eine Bombe ein und führte zu einem riesigen Medienrummel. Die Diplomaten, darunter der Sekretär der marokkanischen Botschaft in Bogotá, wurden von zwei Escortdamen, die sie über eine Online-Plattform angeheuert hatten, betäubt und beraubt, wie mehrere kolumbianische Medien berichteten.

Demzufolge hatten sich die beiden Frauen mit den Diplomaten, darunter der Sekretär der marokkanischen Botschaft in Bogotá, über eine Online-Plattform in einem Restaurant in einem Einkaufszentrum verabredet und brachten sie dann in eine Wohnung, wo sie die Nacht verbrachten. Dabei hätten die Escorts „ihren Opfern, die sie mit Scopolamin betäubt hatten, zwei Telefone, darunter ein High-End-Telefon, sowie einen Tablet-PC gestohlen“, erklärte der Chef der Polizei von Bogotá, Ferney Vazquez.

Scopolamin, das auch als „Droge der Diebe“ bezeichnet wird, ist ein Schlafmittel, das von Kriminellen in Kolumbien häufig verwendet wird, da es das Opfer dazu bringt, die Kontrolle zu verlieren und das Geschehene zu vergessen.

Die Diplomaten wurden am Mittwoch, den 17. August, in ein Krankenhaus gebracht, wo einer von ihnen noch immer unter ärztlicher Beobachtung steht.

Die Behörden in Bogotá leiteten eine Untersuchung ein, um die Täterinnen zu identifizieren, die noch auf der Flucht sind.

„Im Gegensatz zu dem, was berichtet wurde, sind die Mädchen, die mit den Beamten zu Abend gegessen haben, keine Escorts oder Prostituierte, sondern ’normale‘ Mädchen, die sie über eine Dating-App kennengelernt haben“, präzisierte hingegen Farida Loudaya, marokkanische Botschafterin in Kolumbien.

Die beiden Diplomaten wurden nach Rabat zurückberufen, wo sie vor einen Disziplinarrat gestellt werden.