Somalia: Todesurteile und Haftstrafen für 5 ugandische Soldaten der AMISOM-Mission

Ein Militärgericht der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) hat fünf ugandische Soldaten, die beschuldigt werden, in der Region Lower Shabelle im Süden Somalias sieben Zivilisten getötet zu haben, zum Tode und zu Gefängnisstrafen verurteilt, berichtet die Agentur anadolu. Lokalen Presseberichten zufolge verurteilte das Gericht am Freitag zwei ugandische Soldaten zum Tode und drei weitere zu 39 Jahren Haft für die grausamen Morde an sieben somalischen Zivilisten in der südlichen Stadt Galwein im vergangenen August.

Berichten zufolge dienten die Soldaten im Rahmen der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM).

Der Sprecher der Landwirte in der Region Lower Shabelle, Hussein Osman Wasugi, erklärte seinerseits gegenüber Reportern, dass Angehörige der Opfer und Landwirte an dem Prozess in der somalischen Hauptstadt Mogadischu teilgenommen hätten.

Ein Angehöriger der Opfer sagte nach der Urteilsverkündung gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu: „Wir Somalier hatten keine Anwälte, die uns vertreten konnten, aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, und das sollte allen ausländischen Streitkräften in unserem Land eine Lehre sein“, und bezog sich dabei auf die Streitkräfte der Afrikanischen Union.

Im vergangenen Monat räumte die Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) ein, dass ihre Soldaten bei einem Einsatz gegen Al-Shabab in der Stadt Galwein am 10. August sieben Zivilisten getötet hatten.

Die AMISOM teilte in einer Erklärung mit, dass die Tötung der sieben Zivilisten bestätigt wurde, nachdem nach einer Erklärung der somalischen Regierung eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Daraufhin forderte Somalia den Vertreter der Kommission der Afrikanischen Union, Simon Mulongo, auf, das Land innerhalb einer Woche zu verlassen, nachdem er Anfang des Monats zur Persona non grata erklärt worden war.

Das somalische Außenministerium erklärte in einer Erklärung, Simon Mulongo sei in Somalia nicht mehr willkommen, da seine Aktivitäten nicht den Gesetzen des Landes unterlägen.