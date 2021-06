Sonderbeauftragter des UNO-Sicherheitsrats: Mali darf nicht in Instabilität versinken

El-Ghassim Wane (Foto) betonte die Notwendigkeit der fortgesetzten Unterstützung des Sicherheitsrates und der internationalen Gemeinschaft im allgemeinen für Mali: Vier Tage nach Ankündigung der Aussetzung der gemeinsamen Militäroperationen Frankreichs mit den malischen Streitkräften erklärte der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Mali heute Morgen vor dem Sicherheitsrat, dass sich Mali an einem kritischen Punkt befindet und rief dazu auf, nicht zuzulassen, dass das Land in eine neue Instabilität mit dramatischen Folgen für die Subregion und darüber hinaus abgleitet.

Jetzt ist sofortiges Handeln gefragt, um entscheidende Reformen einzuleiten und die Grundlagen für einen glaubwürdigen Wahlprozess zu schaffen. Dies erfordert einen inklusiven Ansatz, eine starke malische Führung und politische Kompromisse. Und die unerschütterliche Unterstützung der internationalen Partner bleibe entscheidend, betonte El-Ghassim Wane, der auch Leiter der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) ist.

„Absolute Priorität muss die Organisation der Präsidentschaftswahlen am 27. Februar 2022 haben, bei denen die für den Übergang verantwortlichen Institutionen nicht antreten können“, betonte Frankreich nach dem Beispiel zahlreicher Delegationen und fügte hinzu, dass die Aussetzung seiner militärischen Zusammenarbeit bis zur Klärung nach dem Staatsstreich vom 24. Mai erfolgt sei.

Wane sagte, dass Präsident und Premierminister des Übergangs, Assimi Goïta und Choguel Maïga, versichert hätten, dass sie den Zeitplan für den Übergang, der Wahlen bis Februar vorsehe, einhalten würden, und dass sie nicht kandidieren würden. Sie bekräftigten auch ihre Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den bewaffneten Gruppen, die Mitglieder der Regierung und Unterzeichner des Abkommens für Frieden und Versöhnung in Mali sind. Dies wurde von den meisten Rednern als entscheidend angesehen.

Mali rief seinerseits zu „aktiverer internationaler Solidarität“ auf, um den Erfolg des Übergangsprozesses zu gewährleisten, und äußerte sich besorgt über die Maßnahmen, die im Zuge der jüngsten politischen Ereignisse ergriffen wurden. Die Delegation warb um „Verständnis bei ihren Partnern und forderte die Aufhebung der Sanktionen gegen ein Land, das bereits durch mehrere Jahre politischer, sicherheitspolitischer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Krisen geschwächt ist“.

Während das Mandat der MINUSMA Ende des Monats auslaufen wird, beschrieb der Sonderbeauftragte eine Situation vor Ort, die von anhaltender Unsicherheit im Norden und im Zentrum des Landes und der Gefahr von Terroranschlägen in anderen Regionen des Landes geprägt ist.

Angesichts dieses fragilen Kontextes schlug Frankreich vor, die beiden strategischen Prioritäten für die Erneuerung des Mandats beizubehalten, nämlich die Unterstützung der Umsetzung des Friedens- und Versöhnungsabkommens und die Unterstützung der Stabilisierung des Zentrums des Landes. Die Delegation fügte hinzu, dass sie auch vorschlagen würde, den Schutz der Zivilbevölkerung beizubehalten und die Frage der Erhöhung der Truppenobergrenze „ernsthaft zu erwägen“. „In jedem Fall wird die Behandlung dieser Fragen unvollständig bleiben, solange es keine klare politische Strategie und entschlossenes Handeln seitens der Malier gibt, um mit allen Dimensionen der Krise umzugehen“, betonten die Franzosen.

„Trotz aller Meinungsverschiedenheiten wäre es in der gegenwärtigen Situation unverantwortlich, das Land seinem Schicksal zu überlassen, auch durch eine Reduzierung der militärischen oder wirtschaftlichen Unterstützung, die es erhält“, sagte die Russische Föderation. Die Delegation vertrat auch die Auffassung, dass die von der Kommission der Afrikanischen Union vorgeschlagene Idee einer dauerhaften Stationierung afrikanischer Streitkräfte in der Sahelzone eine eingehende Prüfung verdiene, wobei sie den Grundsatz „Afrikanische Probleme, afrikanische Lösungen“ betonte. Es sei an der Zeit, dass dieser Rat dem Beispiel der Afrikanischen Union folge und Klima und Sicherheit ernst nehme, sagte auch Norwegen und bezog sich dabei auf das künftige Mandat.

Die A3+1-Gruppe forderte ihrerseits die Partner Malis auf, ihre Position zu überdenken und ihre militärische Zusammenarbeit mit Mali zu reaktivieren. Sie hielt es auch für wichtig, „die internationale Intervention neu zu justieren“, einschließlich der Rolle der MINUSMA. „Eine operativere und effektivere Unterstützungsformel, wie die Schaffung eines UN-Unterstützungsbüros, das der G5 Sahel Joint Force gewidmet ist, ist von großer Bedeutung und Relevanz“, sagte die A3+1-Gruppe, die in diesem Punkt von Frankreich und Mali unterstützt wurde, die den Rat zu einer „vorhersehbaren und nachhaltigen“ Finanzierung für die G5 Sahel aufforderte.

Die Präsidentin der Koalition der Führungsfrauen von Nord-, Süd- und Zentralmali (NSC), Fatima Maiga, empfahl ihrerseits dem Rat, einen neuen Mechanismus zur optimalen Berücksichtigung von Geschlechterfragen in Erwägung zu ziehen und das Mandat der Mission dahingehend zu ändern, dass die Komponente „Frauen, Frieden und Sicherheit“ gestärkt wird, mit spezifischen Indikatoren zur Frage der gerichtlichen Behandlung von Fällen sexueller Gewalt im Zusammenhang mit dem Konflikt und der ganzheitlichen Betreuung von Überlebenden solcher Gewalt. (UNO-Sicherheitsrat)