Kongo hat mit seinen Wirtschaftsplänen einen Aufschrei in der Weltpolitik und vor allem bei Umweltschutzorganisationen ausgelöst: Das bitterarme Land in Zentralafrika will Teile seines Regenwalds versteigern, damit Unternehmen dort nach Öl und Gas suchen und graben können.

Regenwälder gelten aber heute als Klimaretter schlechthin. Warum tut Kongo das?

