Stellenangebot der Heinrich-Böll-Stiftung: Referent/in Afrika (w/m/d)

Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die parteinahe Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist eine Agentur für grüne Ideen und Projekte, eine reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales Netzwerk mit weit über hundert Partnerprojekten in rund sechzig Ländern. Ihre Aufgabe ist die politische Bildungsarbeit im In- und Ausland zur Förderung der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen Engagements, der Völkerverständigung, der Entwicklungszusammenarbeit und der Geschlechterdemokratie. Weitere Aufgabe ist die Studien- und Promo-tionsförderung. Die Stiftung orientiert sich an den Grundwerten Ökologie, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit.

Gesucht wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Referent/in Afrika (w/m/d)

für die Abteilung Internationale Zusammenarbeit, Referat Afrika in Berlin.

29,25 Stunden / Woche, EG 13 TVÖD-O

Mehr Infos HIER.