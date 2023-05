Straßenverkehrsunfälle: Subsahara-Afrika weltweit Spitzenreiter

Obwohl der Kontinent nur knapp 2% des weltweiten Fahrzeugbestands auf sich vereint, verzeichnet Afrika die meisten Opfer von Verkehrsunfällen, so die Vereinten Nationen, die insbesondere ein Überwiegen in der Subsahara-Region feststellten. Am 3. Mai, begann Jean Todt, Sondergesandter des Generalsekretärs für Verkehrssicherheit, eine Tour durch den Senegal und die Elfenbeinküste, um sich für die effektive Umsetzung des Globalen Plans für die Aktionsdekade für Verkehrssicherheit 2021-2030 einzusetzen, der darauf abzielt, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 zu halbieren. Aus diesem Anlass erinnert er daran, dass der Kontinent zu den am stärksten von Verkehrsunfällen betroffenen Ländern gehört. Die Region südlich der Sahara weist die alarmierendsten Zahlen auf.

Laut den Vereinten Nationen ist Subsahara-Afrika die am stärksten betroffene Region der Welt, mit einer Sterblichkeitsrate von 27/100.000 Einwohnern, was dreimal so hoch ist wie der Durchschnitt von 9/100.000 in Europa. „Dort sind rund 25% der Todesopfer zu beklagen, obwohl der Kontinent gerade einmal 2% des weltweiten Fahrzeugbestands aufweist. Das ist untragbar, zumal es Lösungen gibt“, bedauert Jean Todt.

Alkohol am Steuer, zu hohe Geschwindigkeit, Übermüdung, Fahrlässigkeit, Nichtanlegen von Sicherheitsgurten und kein Tragen von Helmen sowie die Nichtbeachtung der Straßenverkehrsordnung sind für die meisten Verkehrsunfälle in Afrika verantwortlich“, so die UNECE (Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) in einer Pressemitteilung. Die Überalterung des Fuhrparks und der öffentlichen Verkehrsmittel, gefälschte Führerscheine, die mangelnde Durchsetzung von Strafen und die mangelnde Ernsthaftigkeit der technischen Kontrollen sind ebenfalls Hauptursachen für Unfälle. Zu den umzusetzenden Lösungen gehört nicht nur die Notwendigkeit, die Gesundheitsdienste, die Verletzte aufnehmen, zu stärken, sondern auch die Einhaltung der Afrikanischen Charta für Straßenverkehrssicherheit und der grundlegenden Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Straßenverkehrssicherheit oder die Notwendigkeit, die Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu verstärken“, heißt es in der Meldung der Vereinten Nationen.