Subsahara-Afrika / Covid-19-Impfung: 52 % der Bevölkerung haben das Gefühl, nicht informiert zu sein

In afrikanischen Ländern, wie auch in manchen anderen Nationen der Welt, wird der Impfprozess gegen Covid-19 unter anderem durch Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Impfstoffen behindert.

In Afrika südlich der Sahara erschwert das mangelnde Vertrauen der Bevölkerung in Covid-19-Impfstoffe die Pläne der Regierungen zur Bekämpfung der Pandemie. Die Unsicherheiten der Menschen wurden durch eine am 28. Mai, veröffentlichte Studie von GeoPoll zur Pandemie bestätigt. Das Unternehmen befragte Menschen über 15 Jahren in der Côte d’Ivoire, der Demokratischen Republik Kongo (DRC), Kenia, Mosambik, Nigeria und Südafrika, ob sie genügend verlässliche Informationen über den Impfstoff erhalten hätten, und ob sie irgendwelche Bedenken haben.

Nur 48 % der Befragten beantworteten die Frage mit Ja. Die verbleibenden 52% fühlten sich nicht gut über Impfstoffe informiert und sind daher skeptisch gegenüber dem Covid-19-Impfstoff. Überraschenderweise gaben 48 % der Befragten an, dass sie bereit wären, sich sofort impfen zu lassen, wenn der Impfstoff kostenlos zur Verfügung gestellt würde. Das zeigt, wie sehr der Prozess durch Fehlinformationen beeinflusst wird.

Bislang sind nach Angaben der CDC in Afrika weniger als 2 % der Bevölkerung geimpft worden. Ohne eine klare Information der Bevölkerung über ihre Möglichkeiten, die verfügbaren Impfstoffe und die Risiken von Nebenwirkungen werden die afrikanischen Regierungen ihre Ziele für diese Impfkampagnen möglicherweise nie erreichen.