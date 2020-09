Südafrika: 3 Monate Gehaltssperre für Verteidigungsministerin

Die südafrikanische Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula wird von Präsident Cyril Ramaphosa sanktioniert. Von November bis Januar wird ihr kein Gehalt gezahlt. Die Gründe …

Nachdem Präsident Cyril Ramaphosa vor einigen Tagen von seiner Verteidigungsministerin eine Erklärung gefordert hatte, ergriff er nach Rückkehr von einer Reise nach Simbabwe Sanktionen gegen Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Eine offizielle Erklärung, die diesen Sonntag veröffentlicht wurde, kündigte die Sanktion an. Die Ministerin wurde nicht nur offiziell vom Präsidenten gerügt, sondern es wurde ebenfalls beschlossen, ihre Gehaltszahlung von November bis Januar auszusetzen. Der so eingesparte Betrag wird dem Solidaritätsfonds zur Verfügung gestellt, der zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingerichtet wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

Wofür wird Nosiviwe Mapisa-Nqakula abgestraft? Als sie am 8. September nach Harare, der simbabwischen Hauptstadt, reiste, um ihren simbabwischen Amtskollegen zu treffen und regionale Verteidigungsfragen zu erörtern, bestieg die Ministerin nach einem SADC (Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika – Southern African Development Community)-Gipfel ein Militärflugzeug, das sie zu einer ANC-Delegation bringen sollte, die von Präsident Ramaphosa beauftragt wurde, mit Beamten der regierenden simbabwischen Partei ZANU-PF über die kritische Situation ihres Landes zu diskutieren.

Nach der Reise griffen Medien und Opposition das Thema auf, kritisierten scharf die Verwendung staatlicher Mittel für die Belange des ANC und zwangen den Präsidenten, von seiner Ministerin eine Erklärung zu verlangen. Angesichts der Kontroverse musste sich der ANC öffentlich bei den Bürgern entschuldigen und der Regierung die Erstattung der Transportkosten seiner Delegierten zusagen. In einer Erklärung der südafrikanischen Präsidentschaft heißt es: „Der Präsident begrüßt das Interesse der Südafrikaner an dieser Angelegenheit als Hinweis auf die Wachsamkeit der Nation gegenüber den Vorwürfen bezüglich des unangemessenen Einsatzes öffentlicher Mittel “.

Während Cyril Ramaphosa in seiner Pressemitteilung die gegen seine Ministerin verhängte Sanktion als „schwer“ einstuft, ist die Demokratische Allianz (AD), die wichtigste Oppositionspartei, überhaupt nicht dieser Ansicht: sie findet die Sanktion „unzureichend“ und fordert den Rücktritt von Nosiviwe Mapisa-Nqakula.