Südafrika: Einheimische protestieren gegen die Ansiedlung von Amazon

In der südafrikanischen Stadt Kapstadt wehren sich die Ureinwohner gegen den Bau des afrikanischen Hauptsitzes von Amazon auf einem heiligen Ort, berichtet France Télévisions.

Auf diesem Grundstück in der südafrikanischen Stadt Kapstadt, das von den Khoisan-Völkern, der ältesten Nation des Landes, als heilig angesehen wird, will Amazon seinen afrikanischen Hauptsitz errichten. Ein Immobilienprojekt auf einer Fläche von über 15 Hektar mit Büros, einem Hotel und sogar einer Schule, das von den Behörden in Kapstadt unterstützt wird. Das Projekt wurde trotz des Widerstands von indigenen Gruppen in Angriff genommen.

Ein Kampf um das Erbe

„Dies ist der wichtigste Erbschaftskampf, den wir als Südafrikaner haben. Wenn wir nicht zu dem Stellung beziehen können, was wir in unserem Leben als wichtig erachten, und zu den Prinzipien, für die unsere Vorfahren immer gekämpft haben, wäre es sehr schwer zu akzeptieren“, bezeugt Tauriq Jenkins, Vertreter der Khoisan-Völker. Ein weiteres Problem ist, dass das geplante hochmoderne Wohnviertel in einem Überschwemmungsgebiet liegt.