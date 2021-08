Südafrika: Eisenbahnunternehmen bietet Impfungen in abgelegenen Gemeinden an

Transnet, ein staatliches südafrikanisches Eisenbahnunternehmen, hat einen Zug für Impfungen in entlegene Gebiete umgebaut und zur Verfügung gestellt. Der Erfolg der Transvaco hält sich jedoch bisher in Grenzen. Mit weniger als 15 % der geimpften Bevölkerung hinkt Südafrika weit hinterher. Eines der Hindernisse ist der Zugang zu entlegenen Gebieten des Landes, in denen es schwierig ist, Impfstoffdosen regelmäßig und in ausreichender Menge zu liefern. Um zu helfen, wurde einer der staatlichen Transnet-Züge in eine mobile Klinik umgewandelt.

Die moderne medizinische Einheit mit dem Namen „Transvaco“ umfasst acht Fahrzeuge mit zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten, die von der Lagerung bis zur Notaufnahme reichen, sowie Unterkunft und Verpflegung für das medizinische Team. Es basiert auf einem bereits existierenden Modell mit einer täglichen Transportkapazität von 600 Personen. Paballo Mokwana, der Verantwortliche, schätzt die Möglichkeit, „den Impfstoff direkt in die Gemeinden zu bringen“.

Als das am stärksten betroffene Land des Kontinents hat Südafrika vor kurzem den Impfstoffmangel überwunden, und die Behandlung wurde kürzlich für Erwachsene (über 18 Jahre) zugelassen. Der tägliche Immunisierungsindex ist jedoch nach wie vor niedrig, und die Transvaco registriert derzeit kaum 100 Patienten pro Tag.