Südafrika: Ex-Präsident Zuma in Waffendealaffäre verwickelt

Der ehemalige südafrikanische Präsident (2009-2018) Jacob Zuma wird wegen Korruption im Zusammenhang mit einem Waffengeschäft mit dem französischen Rüstungskonzern Thales angeklagt. Der 79-jährige Jacob Zuma wird verdächtigt, im Rahmen eines 1999 vergebenen Rüstungsauftrags im Wert von fast 4 Milliarden Euro Bestechungsgelder von dem französischen Konzern Thales erhalten zu haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er laut Apanews „Provinzminister“ und später Vizepräsident Südafrikas.

Jacob Zuma kehrte am Dienstag zu seinem Prozess vor dem High Court in Pietermaritzburg zurück. Die Anhörung sollte jedoch aufgrund eines von den Anwälten des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten eingelegten Rechtsmittels verschoben werden. Im vergangenen Monat hatte der Richter des Obersten Gerichtshofs, Piet Koen, dem ehemaligen südafrikanischen Präsidenten eine Verschiebung des Prozesses gewährt, bis das Ergebnis seines Antrags an den Vorsitzenden Richter des Obersten Gerichtshofs, Mandisa Maya, vorläge. Eine Verschiebung zeichnet sich ab, da der Antrag noch nicht geprüft wurde.

Zuma bittet Mandisa Maya, seinen Antrag auf Entlassung des leitenden Staatsanwalts Billy Downer wegen angeblicher „Befangenheit“ gegen den ehemaligen Präsidenten zu überdenken. Der Oberste Gerichtshof hatte zuvor Zumas Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt.

Der ehemalige Präsident sieht sich 16 Korruptionsvorwürfen an der Seite des französischen Waffenherstellers Thales gegenüber, die bis ins Jahr 1999 zurückreichen. Damals hatte ihn Präsident Thabo Mbeki wegen der Korruptionsvorwürfe sogar als Vizepräsident entlassen. (Quelle: africanmanager)