Südafrika fordert sein Kronjuwel von King Charles III zurück

Die Krönung von Charles III. hat in Südafrika die Forderungen nach der Rückgabe des größten Diamanten der Welt, des Cullinan I, an London wieder aufleben lassen. Der 530 Karat schwere Diamant wurde 1905 in Südafrika unter britischer Herrschaft gefunden und zwei Jahre später von der Kolonialregierung König Edward VII. zum Geburtstag geschenkt.

Am Samstag wird dieser Diamant das Kernstück eines Zepters sein, das König Karl III. während seiner offiziellen Thronbesteigung in den Händen halten wird.

Der “Star of Africa“ stammt aus dem Cullinan, einem 3.126 Karat schweren Diamanten, der im Rohzustand 621 Gramm wiegt. Er wurde aus zwei Hauptsteinen, sieben Edelsteinen und 96 Brillanten geschliffen. Viele dieser Diamanten wurden in die Kronjuwelen eingefasst.

„Alle mineralischen Reichtümer Südafrikas gehören dem südafrikanischen Volk, nicht einem britischen Palast“, sagte der Abgeordnete Vuyolwethu Zungula, der eine kleine Oppositionspartei anführt, am Donnerstag.

Südafrika hatte 1995 während des Besuchs von Königin Elisabeth II. im Land die Rückkehr seines Edelsteins gefordert. Und die Forderung ist nach wie vor aktuell.

„Wir wollen den “Star of Africa“ zurück, und alle Diamanten, Gold und andere Mineralien, die das britische Empire Südafrika gestohlen hat, OHNE ENTSCHÄDIGUNG“, twitterte der ANC-Politiker Carl Niehaus nach dem Tod der Königin im September.

Eine Online-Petition, die Charles III. dazu aufforderte, den Diamanten zurückzugeben, wurde von mehr als 8.000 Menschen unterschrieben. (Quelle: africanews; Foto: Royal Collection Trust)