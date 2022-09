Südafrika: Nationalisten fordern einen Diamanten von Charles III. zurück

Der „Cullinan“, der Anfang des XXᵉ Jahrhunderts entdeckt wurde, steht im Mittelpunkt einer Debatte über die Ausbeutung von Ressourcen während der Kolonialzeit. Gestohlener Diamant oder nur ein Geschenk an die Windsor-Dynastie? CNN berichtet, dass Südafrika sich seit dem Tod von Königin Elizabeth II. über die Forderung nach der Rückgabe eines Diamanten zerfleischt, der in einem der königlichen Attribute verwendet wurde: dem Zepter. Obwohl dieser nur sehr selten zu sehen ist, wurde er auf den Sarg der Herrscherin gelegt, der in der Westminster Abbey ausgestellt ist. Er wird auch bei Krönungszeremonien angewandt.

Der umstrittene Diamant wurde aus einem der größten Edelsteine geschliffen, die 1905 in Südafrika abgebaut wurden: dem Cullinan, oder auf Englisch The Great Star of Africa. Der Diamant wurde jedoch einige Jahre nach seiner Entdeckung von den örtlichen Kolonialbehörden an die britische Königsfamilie übergeben.

Einige Südafrikaner fordern daher heute die Rückgabe des Edelsteins mit der Begründung, dass der Erwerb nicht rechtmäßig gewesen sei. In den Debatten, die in Südafrika um den Diamanten geführt werden, geht es auch um mögliche Forderungen nach finanzieller Entschädigung, berichtet das französische Magazin Le Point.

„Der Diamant muss mit sofortiger Wirkung an Südafrika zurückgegeben werden. Die Mineralien unseres Landes und anderer Länder kommen weiterhin Großbritannien auf Kosten unseres Volkes zugute“, sagte der Aktivist des African National Congress (ANC), Thanduxolo Sabelo. Allerdings lässt die Begeisterung der Bevölkerung für diese Forderung noch auf sich warten.

Bisher haben etwa 6000 Menschen eine Petition unterzeichnet, in der die Rückgabe des Edelsteins gefordert wird. Ein gewählter Volksvertreter hat sich zu Wort gemeldet: Vuyolwethu Zungula, Mitglied des nationalen Parlaments. Er forderte „Wiedergutmachung für all den Schaden, den Großbritannien angerichtet hat“ und verlangte außerdem „die Rückgabe des gesamten Goldes und der Diamanten, die von Großbritannien gestohlen wurden“.