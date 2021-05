Südafrika / Polyandrie: Dürfen südafrikanische Frauen bald mehrere Ehemänner haben?  

In Südafrika sollen Politiker, darunter das Innenministerium, in Kürze einen Gesetzentwurf zur Legalisierung der Polyandrie, einer Verbindung, in der eine Frau mehr als einen Ehemann hat, einbringen. Das Thema hat eine große Kontroverse im Land ausgelöst, berichtet La Nouvelle Tribune.

Der Vorschlag ist Teil der Reformen, die das Innenministerium vorbereitet, um sie bald dem Parlament vorzulegen. Diese Reformen sollen in das “Grüne Buch der Eheschließungen“ integriert werden. Ein grünes Buch, das auf einen neuen Gesetzesentwurf zur Einzelehe abzielt und das Eheregime des Landes mit dem Verfassungsgrundsatz der Gleichheit in Einklang bringen soll. Nach dem vorgeschlagenen Gesetz wäre es einer Frau also erlaubt, mehr als einen Mann auf einmal zu heiraten, wenn sie dies wünscht. Es wird erwartet, dass dem Parlament bis 2024 ein formeller Gesetzentwurf vorgelegt wird.

Darüber hinaus ist es nach Angaben des Ministeriums das Ziel der Ehespolitik, eine politische Grundlage für die Regulierung der Eheschließungen aller in Südafrika ansässigen Personen zu schaffen. „Das geplante Ehestatut wird es Südafrikanern aller sexuellen Orientierungen, religiösen und kulturellen Überzeugungen ermöglichen, legale Ehen zu schließen, die mit den Prinzipien der Gleichheit, Nicht-Diskriminierung, Menschenwürde und Einheit in der Vielfalt, wie sie in der Verfassung festgelegt sind, übereinstimmen“, heißt es in dem Grünbuch.

Um die Reform des Ehegesetzes durchzuführen, hat das Ministerium eine sorgfältige Methodik festgelegt und veröffentlicht, deren erste Phase die „Veröffentlichung des Entwurfs der Ehepolitik zur öffentlichen Stellungnahme bis zum 30. April 2021“ ist. Und schon waren im Land und in den sozialen Netzwerken Debatten im Gange. Vor allem zwischen denjenigen, die glaubten, dass die Polyandrie, anstatt auf die verfassungsmäßige Gleichheit hinzuarbeiten, stattdessen erhebliche kulturelle Unterschiede schaffen würde, die das soziale Gefüge des Landes beschädigen könnten. Und diejenigen, die glaubten, dass die Legalisierung dieser Art von Ehe einen großen Beitrag zur Freiheit und Erfüllung der Frauen und damit zur Stabilität der Paare und damit der Gesellschaft leisten würde. (Quelle: La Nouvelle Tribune)