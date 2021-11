Südafrika setzt Patrouillen zur besseren Flughafensicherheit ein

Südafrika hat am Montag 120 Tourismuspatrouillen an seinen beiden verkehrsreichsten Flughäfen eingesetzt, um die Sicherheit und den Informationsdienst für Besucher zu verbessern. Nach Angaben des Tourismusministeriums und der Airports Company of South Africa (ACSA) werden die 120 geschulten Jugendlichen zunächst für drei Jahre an den Flughäfen von Johannesburg (OR Tambo International) und Kapstadt im Rahmen des Programms „Tourism Monitors“ eingesetzt, das darauf abzielt, das Besuchererlebnis und die Sicherheit der Touristen zu verbessern.

„Die Gewährleistung der Sicherheit von Touristen ist eine Priorität für den Tourismussektor. Das Programm der Fremdenverkehrsbeauftragten ist eine wichtige Maßnahme zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins und zur Verringerung der Gefährdung von Touristen an touristischen Attraktionen und Stätten im ganzen Land“, sagte Lizzy Mathopa, leitende Direktorin für Besucherdienste im Tourismusministerium.

„Wir führen dieses Programm in Zusammenarbeit mit der Polizei durch und bereiten die jungen Leute in einem 12-monatigen Trainingsprogramm auf ihre Tätigkeit vor und vermitteln ihnen wichtige Kenntnisse in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“, erklärte sie und fügte hinzu, dass die Patrouillen das Bewusstsein für den Tourismus schärfen, Straftaten der Polizei melden und Touristen in Schwierigkeiten unterstützen werden. (Quelle: Xinhua News Agency, Foto: johannesburg-airport.co.za)