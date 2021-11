Südafrika: Tod hunderter Seelöwen beunruhigt Wissenschaftler und NGOs

In Südafrika erregt der Tod von Hunderten von Kap-Pelzrobben die Aufmerksamkeit von Fachleuten. Seit fast zwei Monaten werden ihre Leichen regelmäßig an der Westküste des Landes, an den Stränden nördlich von Kapstadt, gefunden. Dies ist zu dieser Jahreszeit üblich, aber das Ausmaß des Problems ist besorgniserregend, berichtet RFI.

Der Tod von Kap-Robben ist in dieser Jahreszeit, in der trächtige Mütter ihre Jungen entwöhnen müssen, keine Seltenheit. Sie müssen lernen, sich selbst zu ernähren, und nicht immer gelingt es ihnen, zu überleben.

Doch dieses Mal hat die Zahl der gefundenen Kadaver die NGOs und Behörden alarmiert. Das Umweltministerium schickte Experten, um Proben zu nehmen und die Todesursache zu ermitteln.

Die Wissenschaftler wissen noch nicht, ob die Todesfälle auf Nahrungsmangel zurückzuführen sind, der vielleicht mit dem Problem der Überfischung und des Klimawandels zusammenhängt, da die Seelöwenleichen sich in einem Zustand der Unterernährung befanden. Auch Krankheiten sind möglich, da die Region auch von einem Ausbruch der Vogelgrippe betroffen ist.

Auf der namibischen Seite starben im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit Tausende von Babys, ohne dass die Ursache dafür ermittelt werden konnte.

Die NGOs rufen die Bevölkerung auf, Funde von toten Seelöwen in dem Gebiet bis Ende des Jahres zu melden. Auf diese Weise kann die Entwicklung des Phänomens untersucht werden. (Quelle: RFI, Foto: TeeFarm/Pixabay)