Südafrika und Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS): „Zufriedenstellende Zusammenarbeit und Freundschaft“

In einem gemeinsamen Kommuniqué nach dem der Besuch der Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit der Republik Südafrika, Naledi Pandor, am Sonntag in der Westsahara, erklärten die Arabische Demokratische Republik Sahara (DARS) und die Republik Südafrika am Sonntag ihre Zufriedenheit über den Stand der Zusammenarbeit, Solidarität und Freundschaft zwischen den beiden Ländern, die auf historischen und brüderlichen Bindungen beruhe, berichtet APS Algerien.

Der Präsident der DARS und Generalsekretär der Polisario-Front, Brahim Ghali, übergab der südafrikanischen Ministerin ein Dankschreiben an Präsident Cyril Ramaphosa sowie an das Volk und die Regierung Südafrikas für „ihre entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Einheit und Komplementarität Afrikas und bei der Wiedererlangung seines rechtmäßigen Platzes in den internationalen Foren“.

Die Chefin der südafrikanischen Diplomatie, Naledi Pandor, besprach mit ihrem saharauischen Amtskollegen, Mohamed Salem Ould Salek, Fragen von gemeinsamem Interesse auf bilateraler, kontinentaler und internationaler Ebene. Laut der Erklärung rief sie die DARS und Marokko als zwei Mitgliedsländer der Afrikanischen Union (AU) dazu auf, die derzeitige politische Sackgasse zu überwinden und eine gerechte und dauerhafte Lösung des Konflikts zu erreichen. Dies solle zur Selbstbestimmung des saharauischen Volkes in Übereinstimmung mit den Resolutionen der AU und der Vereinten Nationen und im Einklang mit der Gründungsakte der AU führen, wie auf der 14. außerordentlichen Tagung der AU erklärt wurde.

Nachdem sie in dem gemeinsamen Kommuniqué die anhaltende Unterstützung Südafrikas für das „unveräußerliche“ Recht des saharauischen Volkes auf Selbstbestimmung bekräftigt hatte, äußerte Frau Pandor ihre „Besorgnis über Berichte über eine sich verschlechternde Menschenrechtslage in den besetzten saharauischen Gebieten“. Sie bekräftigte die Forderung Südafrikas, „die Frage der Überwachung der Menschenrechte in die Vorrechte der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in der Westsahara (MINURSO) aufzunehmen“.

Im gleichen Dokument betonten die beiden Minister „die gemeinsame Verantwortung der AU und der UNO als Garanten des Siedlungsplans von 1991, der den Weg für eine friedliche Lösung nach 16 Jahren Krieg zwischen den beiden Parteien (Anm. d. Red.: Marokko-DARS) geebnet hat“, bevor sie betonten, dass der Siedlungsplan der AU und UNO der einzige legitime und anwendbare Rahmen für die Beendigung der Kolonialisierung der Westsahara ist, die „schon zu lange dauert und die letzte Kolonie in Afrika darstellt“.

Die saharauische Regierung und das saharauische Volk bringen mit diesem Kommuniqué „ihre Dankbarkeit gegenüber der südafrikanischen Regierung für ihre kontinuierliche und prinzipienfeste Unterstützung und Solidarität sowie für ihr Eintreten für das Recht des saharauischen Volkes auf Unabhängigkeit und Freiheit in kontinentalen und internationalen Foren zum Ausdruck.

Die beiden Parteien waren sich auch einig, „dass ihre bilateralen Beziehungen gestärkt werden müssen, die auf den tiefen historischen Banden der Freundschaft und Solidarität beruhen, die sie verbinden, und die durch ihren Kampf gegen Apartheid und Kolonialismus gestärkt wurden.

Sie betonten auch ihre „Bereitschaft, die Koordinierung ihrer Außenpolitik auf regionaler und internationaler Ebene fortzusetzen und zu vertiefen sowie regelmäßige Konsultationen abzuhalten“.

Der Besuch der Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit der Republik Südafrika, Naledi Pandor, in der Westsahara ist Teil einer Reise durch die Region, die am Freitag mit einem Besuch in Algier begann, wo sie den Präsidenten der Republik, Abdelmadjid Tebboune, sowie den Minister für auswärtige Angelegenheiten und die nationale Gemeinschaft im Ausland, Ramtane Lamamra, traf. Sie betonte die Notwendigkeit, den Grundsatz der Freiheit für „alle Völker Afrikas, einschließlich des Volkes der Westsahara“ zu verankern.

Bild: Wappen der DARS – ©http://reisio.com/temp/20071220175113!Coat_of_arms_of_Western_Sahara.svg